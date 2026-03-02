Lula confirma que asistirá al cambio de mando mientras Kast evalúa respaldo a Bachelet en la ONU

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó su asistencia al cambio de mando del 11 de marzo. El anuncio se da en medio de las gestiones del Mandatario electo para dialogar antes de definir si mantendrá el apoyo que el gobierno de Gabriel Boric comprometió a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

El Presidente electo, José Antonio Kast, anticipó días atrás que una de sus primeras definiciones internacionales será revisar el apoyo que la administración de Gabriel Boric otorgó a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas.

“Sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir”, planteó Kast al referirse directamente al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ambos gobiernos, junto al de Chile, han manifestado su respaldo a la exmandataria.

Hasta hace pocos días, Lula no figuraba en la nómina oficial de jefes de Estado que asistirán a la ceremonia del 11 de marzo. Sin embargo, se confirmó que el líder brasileño estará presente en Santiago, en un contexto diplomático especialmente delicado.

El entorno de Kast ha transmitido que su intención es conocer “el detalle de los antecedentes” que llevaron a comprometer el apoyo a Bachelet. El objetivo, explican, es evitar que una eventual decisión de no continuar con ese respaldo se interprete como un desaire hacia Brasil y México, países que ya hicieron público su apoyo.

El mandatario electo sostuvo dos reuniones con Boric antes de que se oficializara la postulación de la exjefa de Estado. Según ha señalado, en esas instancias no se le informó que la candidatura contaría también con el patrocinio de los gobiernos brasileño y mexicano. “Me llamaba la atención que se hiciera un anuncio tan importante sin haber conversado con las fuerzas políticas que iban a ejercer el mandato siguiente”, afirmó el 19 de febrero.

La visita de Lula al cambio de mando abre así una oportunidad de diálogo directo en la antesala de una definición que podría marcar el tono de la relación regional del nuevo gobierno.