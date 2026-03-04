Publicidad
Detienen a turista francés por fumar en zona prohibida en las Torres del Paine PAÍS Foto Referencial

Detienen a turista francés por fumar en zona prohibida en las Torres del Paine

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El visitante encendió un cigarrillo en el sector de Pudeto, área de alto tránsito y lugar en riesgo de incendios forestales, por lo que fue formalizado por infringir la Ley de Áreas Silvestres Protegidas.

Resumen
Un turista francés fue detenido tras ser sorprendido fumando en una zona prohibida del Parque Nacional Torres del Paine. El hecho ocurrió en el sector de Pudeto, área de alto tránsito y riesgo de incendios. Guardaparques de Conaf alertaron a Carabineros, que concretó la detención. El visitante fue formalizado en Puerto Natales por encender una fuente de calor en un lugar no autorizado, infracción sancionada por la ley que regula áreas protegidas. El parque mantiene política de “cero tolerancia” frente al uso indebido de fuego.
Un turista de nacionalidad francesa fue detenido la tarde del martes tras ser sorprendido fumando en un área no habilitada del Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes. El hecho ocurrió cerca de las 18:00 horas en el sector de Pudeto, específicamente en la zona de desembarque del catamarán, considerada de alta vulnerabilidad ante incendios forestales.

Guardaparques de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) detectaron al visitante encendiendo un cigarrillo en un espacio donde está estrictamente prohibido el uso de fuego o fuentes de calor. Tras constatar la infracción, dieron aviso a personal de la Avanzada Torres del Paine de Carabineros de Chile, que concurrió al lugar para concretar la detención.

El ciudadano extranjero fue trasladado bajo custodia y este miércoles enfrentó audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Puerto Natales. La Fiscalía lo imputó por encender una fuente de calor en un sitio no autorizado, conducta sancionada por la normativa que regula las áreas silvestres protegidas.

Desde los incendios de gran magnitud que afectaron el parque en años anteriores, la administración mantiene una política de “cero tolerancia” frente al uso indebido de fuego. Las reglas prohíben fumar y utilizar cocinillas fuera de campings y sectores expresamente señalizados.

Las sanciones por este tipo de infracciones pueden incluir multas elevadas, expulsión inmediata del parque e incluso penas de cárcel, dependiendo del riesgo generado. Pudeto, por su conexión lacustre y alto flujo de visitantes, es uno de los puntos con mayor fiscalización permanente por parte de Conaf.

