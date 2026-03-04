Louis de Grange: “El actual gobierno maltrató la relación con dos socios estratégicos”

El futuro ministro de Transportes, Louis de Grange, criticó el proceso de traspaso de información con la actual administración y acusó problemas en la gestión del gobierno frente a la controversia por el proyecto de cable submarino impulsado por un consorcio chino, situación que también tensionó las relaciones con Estados Unidos.

Las críticas se producen en medio del complejo clima político tras la suspensión de las reuniones bilaterales entre ministros entrantes y salientes, luego de la tensionada cita entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast. El episodio se vincula con la controversia generada por el proyecto de cable de fibra óptica submarino promovido por la empresa China Express, que involucra al actual ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, a quien Estados Unidos sancionó con la prohibición de ingresar a ese país.

En conversación con Tele13 Radio, De Grange sostuvo que el proceso de traspaso no cumplió con las expectativas del equipo entrante, señalando que “siendo pragmático, por decirlo de alguna forma, las reuniones que hemos tenido de traspaso han estado por debajo de lo que esperábamos”.

El futuro secretario de Estado explicó que solicitaron antecedentes sobre diversos asuntos de la cartera, como sumarios vinculados a licencias médicas, renuncias de funcionarios y procesos de licitación relacionados con subsidios. Sin embargo, afirmó que “esa información que para nosotros es muy relevante, no hemos tenido respuesta adecuada”.

Según indicó, en el caso específico del Ministerio de Transportes, “las reuniones bilaterales han sido básicamente una exposición de las cosas que han hecho los últimos cuatro años, más que hacerse cargo de los temas que para nosotros son relevantes, que a nosotros nos inquietan y que a partir del 11 de marzo tenemos que hacernos cargo”, agregando que “en ese sentido, no han sido muy valiosas respecto a la información que se nos ha traspasado”.

Asimismo, acusó que las dudas planteadas durante los encuentros quedaron sin respuesta. Según relató, “las preguntas (a Muñoz) y decían, bueno, eso lo podemos ver en la próxima reunión o lo podemos ver cuando veamos tal otro tema y, finalmente, nunca se nos respondían las preguntas. El traspaso de información ha sido más una exposición de las cosas, una cuenta de ellos más que aclarar las dudas”.

Respecto a la polémica por el cable submarino, De Grange afirmó que se enteró de la situación cuando se conoció públicamente la revocación de la visa estadounidense al ministro Muñoz. “Este es un tema tan relevante que uno espera que sea planteado en la bilateral oficial con los ministros que fue el viernes 13, una semana antes (de que estallara el caso). Y esa información, como el mismo ministro Juan Carlos Muñoz ha reconocido, no se comunicó en nada”, sostuvo.

A su juicio, esta situación también explica parte de las tensiones generadas durante el proceso de transición, ya que “eso también es parte de las desconfianzas que van generando”.

De cara al inicio del nuevo gobierno el próximo 11 de marzo, De Grange sostuvo que uno de los principales desafíos será restablecer la confianza con las dos principales potencias económicas vinculadas a Chile. En ese sentido, afirmó que “China y Estados Unidos son los dos principales socios comerciales de nuestro país. Y yo creo que el actual gobierno maltrató la relación con esos dos socios estratégicos de nuestro país. Yo creo que ahí, parte importante del desafío que tenemos que asumir a partir del 11 de marzo es recomponer esa confianza con ambos socios estratégicos”.