Agenda de Kast en EEUU con incógnitas: viernes en Miami y bilateral con Trump aún sin confirmar

El presidente electo, José Antonio Kast, aterrizará este viernes en Miami para participar en la cumbre “Shield of the Americas”, convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump, en medio de expectativas —y varias incógnitas— sobre su rol en el encuentro que reunirá a líderes de derecha del continente.

La agenda oficial del viernes —revelada este jueves por la OPE— incluye su arribo a primera hora y una reunión por la tarde con el presidente del Partido Republicano de EEUU, Kevin Cooper, en el Hotel Ritz de Bal Harbour, antes de asistir a la recepción de bienvenida de la cumbre en el Doral Cultural Arts Center.

El viaje, que se extenderá por menos de 48 horas y ocurre a días de que Kast asuma la presidencia el 11 de marzo, se produce además en medio de un delicado momento diplomático entre Chile y Estados Unidos por el proyecto de cable submarino de fibra óptica entre Chile y Hong Kong, iniciativa que generó sanciones de Washington contra funcionarios del gobierno saliente de Gabriel Boric. El propio Kast ha acusado falta de información sobre el proyecto y no ha definido si lo mantendrá cuando llegue a La Moneda.

Sábado de fotos oficiales

Aunque el plato fuerte será el sábado en el resort Trump National Doral, la agenda del encuentro aún deja varias interrogantes abiertas para la delegación chilena. Hasta ahora no está confirmada una bilateral entre Kast y Trump, tampoco el espacio que tendrá el presidente electo durante el almuerzo de trabajo con los mandatarios invitados, ni si finalmente habrá una fotografía individual entre ambos líderes.

Según consigna Diario Financiero, en el entorno del republicano chileno aseguran que están preparados para una eventual conversación privada, pero que la decisión dependerá del anfitrión y de los tiempos que deje la cumbre.

El encuentro —donde también participarán mandatarios como Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa y Santiago Peña— busca articular un bloque regional alineado con Washington para frenar la influencia de China en América Latina y discutir temas de seguridad continental.

Kast llegará acompañado por su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, y su asesor cercano Cristián Valenzuela, con reuniones paralelas previstas con empresarios de los sectores minero e infraestructura.

Para el sábado, la programación contempla la llegada de delegaciones al complejo de Trump, fotos oficiales con el mandatario estadounidense, una imagen grupal de los participantes y un almuerzo de trabajo, seguido por un bloque de dos horas destinado a reuniones bilaterales.

La jornada cerrará con una recepción ofrecida por el secretario de Estado, Marco Rubio. Pero, al menos por ahora, en la delegación chilena reconocen que el momento más esperado —una eventual foto o encuentro directo entre Kast y Trump— sigue en suspenso.