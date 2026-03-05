Ausencia de Marco Rubio: analistas coinciden que “futuro gobierno sobreestimó su peso político”

Estados Unidos confirmó que enviará una delegación encabezada por el subsecretario de Estado Christopher Landau al cambio de mando del 11 de marzo, descartando la presencia del secretario de Estado Marco Rubio y rebajando las expectativas sobre el nivel de representación de Washington en la investidura de José Antonio Kast.

La confirmación de la delegación estadounidense se produce a pocos días de la ceremonia de transmisión del mando presidencial, que se realizará el 11 de marzo en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso. La comitiva será encabezada por Christopher Landau e incluirá al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, junto a otras autoridades del Departamento de Estado.

Tras semanas en que se sostuvo la posibilidad de una visita de Marco Rubio, la designación de un subsecretario para liderar la comitiva oficial redefinió el alcance de la presencia estadounidense, lo que para diversos analistas contrasta con las expectativas instaladas.

El analista internacional de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara Maldonado, plantea que “si hablamos del interés internacional que generan las ceremonias de investidura presidencial, también hablamos de la relevancia del Estado que protagoniza ese cambio político y del momento diplomático que atraviesa”, agregando que en estos eventos “no sólo importa quién llega a la investidura, sino también quién decide no hacerlo”.

En esa línea, Vergara sostiene que el punto central estuvo en las expectativas instaladas en torno a la eventual presencia de Rubio. “Durante semanas se pensó que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos podría asistir al cambio de mando de José Antonio Kast. Esto generó una percepción de respaldo político importante desde Washington. Sin embargo, cuando finalmente se confirma que quien encabezará la delegación será el subsecretario de Estado Christopher Landau, esa expectativa se rompe y se transforma en un problema comunicacional”, afirma.

A juicio del académico, la decisión de Washington responde también a una lógica diplomática más amplia. “Estados Unidos no se resta del cambio de mando, pero tampoco eleva su representación al máximo nivel político”, señala, agregando que en este tipo de gestos suele existir “reconocimiento del evento, pero sin la intención de proyectar un alineamiento político particularmente visible”.

El columnista de El Mostrador y analista político German Silva Cuadra entrega una lectura más crítica y plantea que “es una mala señal política y diplomática para Chile porque connota que somos de segundo nivel en las relaciones de ese país”, aunque matiza que “es probable la guerra con Irán sea un factor importante para explicar el cambio”.

Silva Cuadra también advierte que el contexto internacional puede influir en el nivel de representación. “Si ocurre que ninguno de nuestros dos socios comerciales envía una delegación de altura política, puede interpretarse como que prefieren evitarse en Chile, precisamente por la tensión que el tema del cable implica para esos países”, señala.

En paralelo al cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast participará en Miami en la conferencia “Shield of the Americas”, instancia vinculada al entorno político de Donald Trump. Sobre ese encuentro, Silva Cuadra afirma que “creo que para EE.UU. no es muy importante darle señales a Chile, sino más bien actuar de facto”, agregando que “más que en el traspaso de mando, el hecho esencial se dará en el encuentro en Miami el 7”.

El analista también advierte que el mandatario electo podría enfrentar tensiones en su relación con las principales potencias. “Creo que Kast corre mucho riesgo en ese encuentro porque le costará más equilibrar las relaciones con China y EE.UU.”, señala, agregando que “la prudencia y lo inteligente habría sido no ir, total él aún es solo presidente electo a esa fecha”.

La discusión sobre el nivel de representación internacional también se ha extendido a Europa. La primera ministra italiana Giorgia Meloni finalmente no asistirá a la ceremonia, pese a las expectativas que se habían generado tras la visita realizada por Kast a Italia en meses recientes. Sobre este punto, Silva Cuadra sostiene que “parece que de nada sirvió la visita a Italia que le hizo Kast”, ya que “lo natural, lo esperable es que después de eso ella estuviera presente en el traspaso”.

Para Vergara, sin embargo, la ausencia de líderes europeos no resulta necesariamente excepcional. “Es inusual que mandatarios europeos asistan a una investidura en Chile. Salvo el rey de España, los líderes de Europa no suelen venir a cambios de mando en países latinoamericanos, excepto en naciones de mayor peso regional como Brasil o México”, explica.

El académico agrega que “generar la expectativa de que un presidente de una potencia asistiría a una ceremonia en Chile era poco realista y refleja un error comunicacional o de interpretación”.

Aun así, Vergara advierte que la presencia de una delegación oficial enviada desde Washington mantiene relevancia diplomática. “Que exista una delegación oficial enviada especialmente para el cambio de mando demuestra que hay interés institucional en el evento”, señala, aunque reconoce que “considerando el perfil político del presidente electo y las expectativas que se habían instalado en torno a la relación con algunos liderazgos internacionales, muchos observadores suponían que la representación podría haber sido de mayor peso político”.

Sin embargo, Silva Cuadra concluye que el escenario refleja también una sobreestimación del peso político del evento. “Me da la impresión que el futuro gobierno sobreestimó el peso político que tienen en realidad”, afirma, agregando que algunos asesores “Pensaron que el cambio de mando sería una cumbre de líderes de extrema derecha”.

