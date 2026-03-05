DC no estará con el Gobierno en sus horas finales: se restan del cónclave organizado en La Moneda

La Democracia Cristiana resolvió finalmente no participar del cónclave convocado por el Presidente Gabriel Boric en La Moneda para los últimos días de su administración, en medio de un debate interno que se abrió dentro del partido sobre la conveniencia política de asistir a la instancia.

La decisión fue comunicada por el presidente (s) de la colectividad, Óscar Ramírez, quien explicó que la mesa nacional optó por restarse del encuentro luego de analizar el alcance que tomó la convocatoria.

“Dado el alcance que ha adquirido esta convocatoria, como mesa nacional, hemos considerado que ha sido percibida más como una actividad asociada al cierre del actual gobierno, que como un espacio amplio y transversal de diálogo y reflexión”, señaló, según reportó el diario La Tercera.

El dirigente agregó que, bajo esa evaluación, el partido estimó que la invitación se alejaba del sentido original con el que fue planteada. “En consecuencia, entendemos que ello se aparta del sentido original de la invitación que me fue extendida y no asistiremos al mencionado encuentro”, afirmó.

La controversia se abrió a comienzos de la semana, cuando Ramírez había anunciado que aceptaría la invitación del Ejecutivo para participar en el cónclave, una instancia que tradicionalmente reúne a los partidos del oficialismo, sector del cual la Democracia Cristiana no forma parte.

Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos dentro del partido. Integrantes del consejo nacional manifestaron reparos y posteriormente la bancada de senadores de la colectividad expresó públicamente su rechazo a participar en la reunión.

La senadora Yasna Provoste sostuvo que la convocatoria resultaba improcedente en la recta final del gobierno. “Hemos considerado que es absolutamente inoportuno e inapropiado poder participar en el cónclave convocado por el gobierno en estos últimos días”, afirmó.

Provoste también recordó que la Democracia Cristiana no formó parte de la coalición gobernante durante el mandato de Boric. “Nos llama profundamente la atención que la Democracia Cristiana, que fue excluida de este gobierno desde el primer día por decisión del propio Presidente de la República, sea ahora convocada”, sostuvo.

El senador Iván Flores también cuestionó la invitación y calificó la instancia como tardía. “El gobierno que nos excluyó durante cuatro años, a dos días de terminar su mandato le encendió el ‘crudito’ por la unidad”, afirmó.

En esa línea, el parlamentario criticó la iniciativa del Ejecutivo y la calificó como “una burla” y “una chacota política”.

El senador Francisco Huenchumilla, por su parte, planteó que aceptar la invitación constituía un error político. “El gobierno tiene derecho a hacer estas reuniones y a invitar a quien quiera. Pero aceptar esa invitación es un error, un grave error político”, sostuvo.

La decisión final fue adoptada tras una reunión de la directiva realizada el miércoles, en la que se facultó a Ramírez para tomar la determinación definitiva sobre la participación del partido en el cónclave.

Según señalaron en la mesa del partido, también influyó el contexto político generado tras la polémica reunión entre Boric y el presidente electo José Antonio Kast, episodio que tensionó el proceso de transición a pocos días del cambio de mando.