Senadores DC rechazan asistir al cónclave de Boric y acusan “falsa unidad” al final del gobierno

La bancada de senadores de la Democracia Cristiana marcó distancia del cónclave convocado por el Presidente Gabriel Boric para los últimos días de su administración y anunció que no participará de la instancia, cuestionando el sentido político de la convocatoria y acusando al Ejecutivo de intentar instalar una imagen de unidad que —según sostienen— nunca existió durante el gobierno.

La decisión fue expresada por los tres integrantes de la bancada DC en el Senado: Yasna Provoste, Iván Flores y Francisco Huenchumilla, quienes coincidieron en calificar como “inoportuna” la invitación del Ejecutivo.

Provoste fue la más categórica al sostener que la convocatoria resulta improcedente a pocos días del término del mandato presidencial. “Hemos considerado que es absolutamente inoportuno e inapropiado poder participar en el cónclave convocado por el gobierno en estos últimos días”, afirmó la parlamentaria.

La senadora agregó que la invitación sorprende particularmente a su colectividad, dado que —según señaló— la Democracia Cristiana fue excluida del gobierno desde el inicio de la administración de Boric. “Nos llama profundamente la atención que la Democracia Cristiana, que fue excluida de este gobierno desde el primer día por decisión del propio Presidente de la República, sea ahora convocada”, afirmó.

En ese contexto, Provoste subrayó que, pese a no formar parte del oficialismo, la bancada DC respaldó numerosas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo en el Congreso cuando estimaron que beneficiaban al país.

La crítica se repite entre sus pares. El senador Iván Flores sostuvo que la invitación aparece tardíamente, cuando el gobierno ya se encuentra en su fase final. “El gobierno que nos excluyó durante cuatro años, a dos días de terminar su mandato le encendió el ‘crudito’ por la unidad”, afirmó.

Flores también planteó que la DC incluso actuó como un actor más colaborador que algunos partidos del propio oficialismo en la tramitación de proyectos clave. A su juicio, intentar liderar ahora una convergencia política más amplia resulta contradictorio con la conducción política que tuvo el Ejecutivo durante la mayor parte del periodo.

“Cuando no supieron conducir durante cuatro años al oficialismo político ni incorporar a otros partidos que no eran parte del gobierno, ahora sí se les ocurre liderar a la centroizquierda con la DC”, señaló, calificando la convocatoria como “una burla” y “una chacota política”.

El senador Francisco Huenchumilla, por su parte, también expresó su desacuerdo con la participación de la colectividad en el encuentro. Si bien reconoció que el Ejecutivo tiene derecho a convocar reuniones e invitar a los partidos que estime conveniente, cuestionó que la directiva DC haya aceptado la invitación.

“El gobierno tiene derecho a hacer estas reuniones y a invitar a quien quiera. Pero aceptar esa invitación es un error, un grave error político”, afirmó el parlamentario.

Huenchumilla agregó que la bancada en el Senado mantendrá una posición autónoma frente al escenario político que se abre con el cambio de gobierno. “Aquí en el Senado esta bancada no va a ser vagón de cola de nadie”, advirtió.

El senador también planteó que la Democracia Cristiana está dispuesta a enfrentar el nuevo ciclo político, marcado por la llegada de una administración de derecha, pero insistió en que la relación entre las fuerzas del progresismo debe basarse en el respeto mutuo entre partidos de distinto tamaño.

La controversia se produce en medio de los últimos movimientos políticos de La Moneda antes del cambio de mando, en un intento del Ejecutivo por reunir a las fuerzas del oficialismo y del progresismo para evaluar el balance de la administración y los desafíos políticos del sector.

Sin embargo, el rechazo de los senadores democratacristianos evidencia que las tensiones entre el gobierno de Boric y la DC —una relación marcada por momentos de colaboración legislativa pero también por distancias políticas— siguen abiertas incluso en el cierre del periodo presidencial.