Jiles culpa a ministro Alvarado tras fallida presidencia de la Cámara: “Logró pirquinear votos”

La diputada Pamela Jiles (PDG) responsabilizó al ministro del Interior, Claudio Alvarado, por el resultado de la elección de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde finalmente se impuso el parlamentario de la UDI Jorge Alessandri.

Según sostuvo la parlamentaria, el desenlace ocurrió pese a un acuerdo previo entre su partido, la Democracia Cristiana y la nueva oposición, que contemplaba que ella encabezara la Cámara durante el primer periodo legislativo.

Sin embargo, Alessandri logró reunir la mayoría necesaria y fue elegido como presidente de la corporación para el primer año del nuevo Congreso.

“Aquí lo que ha funcionado es la democracia interna dentro de la corporación en un acto absolutamente normal en que ha primado una mayoría que yo creo que es muy frágil, muy leve”, señaló Jiles en conversación con el canal CDTV.

En ese contexto, la diputada apuntó directamente al futuro jefe de gabinete como responsable del cambio de apoyos.

“El ministro Alvarado, haciendo algo que él sabe hacer muy bien, logró pirquinear dos votos durante la noche. Entiendo que ha pasado las últimas 48 horas en eso y logró su objetivo en buena ley”, afirmó.

Jiles añadió que el ministro habría conseguido “dos pepitas” para asegurar la votación favorable a Alessandri, sugiriendo que uno de esos respaldos habría tenido un alto costo político, mientras que el otro implicaría compromisos aún no conocidos.

La parlamentaria también advirtió sobre las dificultades que podría enfrentar el nuevo gobierno en el Congreso.

“Yo creo que Kast va a tener una tremenda dificultad en la cámara, porque no tiene los votos suficientes para aprobar prácticamente nada”, sostuvo.

En esa línea, planteó que el Ejecutivo deberá negociar apoyo para cada iniciativa que busque avanzar en el Parlamento.