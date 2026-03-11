Reemplazante de Raúl Guzmán en Secretaría del Senado tuvo rol protagónico en cambio de mando

El abogado secretario jefe de comisiones, Julio Cámara Oyarzo, reemplazará este miércoles en el cambio de mando al secretario general del Senado, Raúl Guzmán, quien terminó sus funciones este 10 de marzo al cumplirse su periodo.

Julio Cámara, de amplia trayectoria en derecho parlamentario, fue el encargado de que hoy en la sesión plena del Congreso se realizara en los marcos del protocolo institucional y fue clave para que la ceremonia no tuviera errores.

Si bien en el interior de la Cámara Alta, varios proponen que Cámara – quien tiene buen trato con los senadores de manera transversal- sea el reemplazante final de Guzmán, el cargo debería ser elegido a través de un concurso público.

El expresidente del Senado, Manuel José Ossandón, quien firmó el oficio de salida, había protagonizado algunos desencuentros con Guzmán.

Su sucesora, la senadora Paulina Núñez, habría estado por mantener al exfiscal en el cargo, según publicó La Tercera.

Vea el documento de designación Oficio P N°006-2026.