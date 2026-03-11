Keiko Fujimori respalda candidatura de Bachelet a la ONU pese a “discrepancias ideológicas”

La líder del partido peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori (hija del fallecido dictador Alberto Fujimori) asistió al cambio de mando presidencial en que asumió el Presidente José Antonio Kast. En ese contexto, fue entrevistada y abordó el escenario político regional, mostrándose a favor de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Más allá de que podamos tener discrepancias ideológicas, me parece que es una mujer muy preparada, con gran experiencia y creo que sería una gran representante de Latinoamérica”, afirmó, en conversación con CNN Chile.

Fujimori sostuvo, además, que un eventual respaldo formal desde Perú requeriría dialogar con los distintos sectores políticos del país, aunque estimó que podría existir coincidencia en torno a esa opción. “Conversaría con las fuerzas políticas de mi país, pero creo que habría un consenso en el Perú de respaldar una postura como la de Michelle Bachelet”, señaló.

“Creo que la postulación de Michelle Bachelet, mujer latinoamericana, por supuesto que nos da a todas las mujeres un empoderamiento especial”, agregó.

Durante la conversación, Fujimori también abordó otros temas regionales, entre ellos la crisis migratoria y la propuesta de establecer un corredor humanitario impulsada por Kast entre Chile y Perú. Al respecto, indicó que la iniciativa podría ser viable, aunque planteó que su implementación debería coordinarse con otros países de la región y considerar los procesos electorales en curso en naciones como Colombia.

Además, también fue consultada sobre la relación económica con potencias globales y descartó que Perú deba elegir entre Estados Unidos o China para desarrollar sus intercambios comerciales. Según explicó, la legislación peruana garantiza igualdad de condiciones para los inversionistas extranjeros.