Prensa internacional: Lula calificó de “descortesía” invitación de Kast a hijos de Bolsonaro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no quedó nada contento con una de las invitaciones que salieron desde Santiago para la ceremonia de cambio de mando de este miércoles. En privado, el mandatario calificó como una “descortesía” la decisión del entonces Presidente electo de Chile -hoy en plenas funciones- José Antonio Kast, de convocar al senador Flávio Bolsonaro a la ceremonia de investidura.

Según fuentes consignadas por CNN, en el Palacio de Planalto interpretaron el gesto como una señal “grosera” de falta de diplomática. Aunque en un inicio Kast habría transmitido una actitud de prudencia frente a la relación bilateral, el hecho de invitar a uno de los principales adversarios políticos del líder del PT en Brasil fue leído como un desaire político.

La molestia en Brasilia aumentó cuando se confirmó que la invitación no fue solo para Flávio. También fue convocado Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del exmandatario Jair Bolsonaro. El exdiputado, además, enfrenta un proceso judicial en el Supremo Tribunal Federal por coacción en un procedimiento judicial.

Candidatura de Bachelet a la ONU

Pese al malestar, en el mundo diplomático brasileño bajan el tono al episodio. Fuentes consultadas por el citado medio señalan que el incidente no debería romper el diálogo entre Lula y Kast, y lo catalogan como un roce menor si se compara con los constantes choques públicos entre el mandatario brasileño y el presidente argentino, Javier Milei.

Donde sí podría sentirse el efecto político es en otra disputa internacional. En Brasil reconocen que el impasse podría reforzar el apoyo de Lula a la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet para encabezar la Organización de las Naciones Unidas.

El tema, de hecho, estaba en la agenda que Kast quería abordar con Lula durante la visita del mandatario brasileño a Chile. La exjefa de Estado —que además se asoma como una de las principales adversarias políticas de Kast en Chile— suena como carta para la secretaría general del organismo internacional. Pero en esa carrera también aparece el nombre del argentino Rafael Grossi, respaldado por Milei y actual jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica.

En otras palabras: lo que partió como una invitación protocolar terminó colándose en la cocina de la política regional. Y dejó un primer roce diplomático antes incluso de que Kast ponga un pie en La Moneda como presidente.