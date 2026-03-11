Ruminot plantea activar leyes de seguridad y advierte complejo escenario fiscal

A la salida de la investidura del presidente José Antonio Kast en el Congreso, el nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, señaló que el Ejecutivo buscará activar iniciativas de seguridad aprobadas por el Parlamento y avanzar en un plan de acción frente a demandas sociales urgentes.

En ese contexto, el nuevo secretario de Estado indicó que el gobierno pretende que normas ya despachadas por el Congreso comiencen a operar cuanto antes, señalando que “vamos también a procurar que las distintas iniciativas de seguridad que ya están aprobadas por el Congreso pero en que, por ejemplo, faltan los reglamentos, queremos que eso también esté muy muy pronto funcionando”, ya que esos instrumentos “nos permiten brindar mayor protección y seguridad a la población”.

Ruminot añadió que el Ejecutivo también apunta a enfrentar demandas sociales pendientes, señalando que “aspiramos a un plan de acción que nos permita superar demandas sociales urgentes, por ejemplo, la primera de ellas, listas de espera en salud, particularmente aquellas listas de espera que dicen relación con cáncer que afecta principalmente a mujeres”.

Consultado por otras iniciativas legislativas, el ministro señaló que proyectos como Sala Cuna Universal serán revisados, en un escenario marcado por restricciones presupuestarias.

En esa línea, el titular de la Segpres explicó que el contexto fiscal es complejo, afirmando que existe “un déficit que es muy fuerte, es demasiado grande, 2.8 sobre el producto interno bruto del año 2025”, lo que equivale a “aproximadamente 12 mil millones de dólares como balance efectivo”.

El ministro agregó que desde Hacienda se instruyó un ajuste presupuestario, señalando que “el ministro de Hacienda ya nos ha instruido que tenemos que disminuir nuestro presupuesto en un 3%, eso va a permitir algún nivel de ahorro, pero no vamos a equilibrar las cuentas fiscales”.

Asimismo, mencionó diversas presiones de gasto, entre ellas recursos para educación, reconstrucción y vivienda. Según indicó, se ha conocido que “está faltando en el presupuesto de la Nación 2026 250 mil millones de pesos para pagar sueldos en los servicios locales de educación”, además de un “déficit que tenemos que hacernos cargo de la reconstrucción de Viña del Mar y Quilpué” y también en las regiones del Biobío y Ñuble.

A ello se suma, dijo, la necesidad de reponer subsidios habitacionales, señalando que existe “una demanda ciudadana muy importante para poder reponer los 20 mil subsidios que se disminuyeron en el Ministerio de la Vivienda”.

En ese contexto, Ruminot sostuvo que el desafío será impulsar el crecimiento económico, afirmando que “poner en marcha la economía de tal manera que eso también nos permita allegar mayores recursos para poder cumplir con la ciudadanía es central”.

Respecto del escenario legislativo, el ministro abordó la tramitación de proyectos en el Congreso, señalando que una iniciativa en discusión “va a quedar radicada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado”, aunque advirtió que con la nueva configuración de la Cámara Alta “es bien probable que eso signifique que quieran llevarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia”.

Consultado por la relación con la oposición durante el nuevo período legislativo, Ruminot señaló que el gobierno buscará diálogo político amplio, afirmando que “vamos a conversar con todos, con todos los comités parlamentarios y con todas las parlamentarias y parlamentarios”.