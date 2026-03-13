Muere Claudio Spiniak, principal condenado del mediático caso de explotación sexual de menores

El empresario chileno Claudio Spiniak Vilensky murió este viernes a los 77 años, según confirmaron fuentes cercanas a distintos medios. La familia informó el fallecimiento durante la jornada, aunque no entregó detalles sobre las causas de su muerte.

Spiniak fue una figura conocida en el mundo empresarial y social del barrio alto de Santiago, pero su nombre quedó asociado a uno de los escándalos judiciales más oscuros de la historia reciente de Chile: el denominado caso Spiniak, que estalló a comienzos de los años 2000 tras una investigación por abuso sexual y explotación de menores.

La detención del empresario se produjo el 30 de septiembre de 2003, en medio de un amplio operativo policial destinado a desbaratar una red de pedofilia. La indagatoria estableció que durante años se organizaron encuentros sexuales en los que participaban adolescentes captados por intermediarios, muchos de ellos provenientes de contextos vulnerables.

De acuerdo con las resoluciones judiciales de la época, la investigación describió una estructura destinada a reclutar menores para participar en estos encuentros, lo que derivó en múltiples procesamientos por delitos asociados a explotación sexual y asociación ilícita.

Con el avance de la causa también surgió una arista política. La testigo Gema Bueno declaró en ese momento que parlamentarios —entre ellos el fallecido Jovino Novoa (UDI)— participaron en las fiestas organizadas por Spiniak. Sus acusaciones fueron respaldadas públicamente por la entonces diputada Pía Guzmán y el exsacerdote José Luis Artiagoitía. Sin embargo, tiempo después la propia Bueno reconoció que sus declaraciones eran falsas, lo que llevó a que los políticos mencionados fueran finalmente sobreseídos por falta de pruebas.

Liberado en 2013

La sentencia definitiva llegó en 2008, cuando la Corte Suprema condenó a Spiniak a 12 años de prisión por abuso sexual contra cinco menores de edad, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico. De los 14 proxenetas inicialmente formalizados en la causa, cinco terminaron recibiendo condenas.

El empresario cumplió su pena en la Cárcel de Alta Seguridad y en diciembre de 2013 obtuvo la libertad anticipada —entre manifestaciones en las afueras del recinto penal—, dos años antes de completar la condena, tras una reducción otorgada por la justicia debido a su conducta durante el período de reclusión.

Tras recuperar la libertad, Spiniak se mantuvo alejado de la vida pública. Según reportó La Tercera, residía en una parcela ubicada a unos 200 kilómetros de Santiago, desde donde prácticamente no salía, salvo para tratar problemas de salud. En los últimos años, además, habría enfrentado un cuadro de salud complejo, entre ellos un cáncer.