Noboa a Petro: “sus declaraciones son falsas” por acusación de bombardeos desde Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó las acusaciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien denunció bombardeos desde territorio ecuatoriano en la zona fronteriza.

La controversia se originó luego de que Petro afirmara que “ha aparecido una bomba tirada desde un avión” cerca de la frontera, señalando que esto “ratifica un poco mi sospecha”, aunque precisó que “hay que investigar bien”, agregando que “están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”. Además, sostuvo que “van muchos estallidos” y que dará a conocer “una grabación” sobre lo ocurrido.

En ese contexto, el mandatario colombiano advirtió sobre una posible escalada, indicando que pidió a su par estadounidense que “actúe y llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”, enfatizando además que “la soberanía nacional se respeta” y que “la bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso”.

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En respuesta, Noboa negó las acusaciones y afirmó directamente que “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, asegurando además que las operaciones contra el “narcoterrorismo” “se están llevando a cabo en territorio ecuatoriano”.

Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes. Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 17, 2026

El mandatario ecuatoriano añadió que, en el marco de la cooperación internacional, están “bombardeando los lugares que servían de escondite” para grupos criminales “en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.

Las declaraciones se producen en medio de un deterioro de las relaciones bilaterales, tras la imposición de una “tasa de seguridad” por parte de Ecuador a importaciones colombianas, lo que derivó en represalias comerciales por parte de Colombia, incluyendo aranceles y la interrupción del suministro eléctrico.

En paralelo, ambos países han reforzado su cooperación en seguridad. Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo para abrir una oficina del FBI en el país andino y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, en un contexto de operaciones militares conjuntas contra organizaciones “terroristas”.