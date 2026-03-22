Día del Agua: marchas presionan al Gobierno por giro ambiental y retiro de decretos

Miles de personas salieron este domingo a las calles en Santiago, Concepción y Valdivia en el marco del Día Mundial del Agua, en una jornada marcada por un tono más político que conmemorativo.

En la capital, la Alameda se llenó desde Metro Universidad Católica con consignas contra el retiro de 43 decretos ambientales impulsados en el gobierno anterior.

La movilización —convocada por organizaciones socioambientales— apuntó directo al Ejecutivo de José Antonio Kast, acusando que la decisión abre espacio a inversiones con impacto en territorios y debilita la protección ambiental.

En la calle, la crítica fue frontal al modelo de desarrollo y a la presión sobre los recursos naturales.

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien también es miembro del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), se sumó al cuestionamiento: advirtió que el Gobierno no logra equilibrar desarrollo y protección ambiental, y llamó a no “hipotecar” la naturaleza.

Desde La Moneda han defendido la medida: aseguran que los decretos serán revisados y podrían reingresar a Contraloría con ajustes. Por ahora, ya reactivaron uno: el plan de conservación de la ranita de Darwin.

La señal, sin embargo, ya está en disputa. Y la calle respondió.