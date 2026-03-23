Duval y Plan de Reconstrucción: si Kast sigue en modo primera vuelta “va a quedar entrampado”

El académico de la Universidad Autónoma Tomás Duval advirtió que el Presidente José Antonio Kast enfrenta el desafío de ajustar su estilo de gobierno para avanzar con su agenda, particularmente en el marco del denominado Plan de Reconstrucción Nacional.

“Yo quisiera ver al Kast de segunda vuelta, no de primera (…) porque si no, va a quedar entrampado”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

El analista planteó que gobernar requiere una mirada distinta a la de la campaña electoral, especialmente considerando el escenario político y las decisiones económicas que enfrenta la administración.

En ese contexto, señaló que el actual gabinete también enfrenta un proceso de adaptación. “Hay una cantidad de nuevos ministros con relativamente poca experiencia política (…) y los tiempos de rodaje son mucho más cortos”, sostuvo.

Duval explicó que ese aprendizaje debe ser rápido debido a que las “lunas de miel” de los gobiernos tienden a ser cada vez más breves.

Según indicó, el rol de los ministros con mayor experiencia política será clave para conducir la agenda del Ejecutivo. “Uno esperaría entonces que este eje central del gobierno se centre ahí (…) entre esos ministros políticos y el Ejecutivo”, señaló.

El académico también se refirió al recorte del 3% del gasto en los ministerios anunciado por el gobierno, señalando que su implementación debe considerar las diferencias entre las distintas reparticiones públicas. “El 3% del Ministerio de Salud no es igual al 3% de Bienes Nacionales”, explicó.

A su juicio, si ese proceso no se aplica con las precauciones adecuadas, podría generar efectos en el funcionamiento del aparato estatal. “Si no se toma la adecuada prevención, puede que aquello tienda a paralizar quizás la actividad del propio Estado”, advirtió.

Duval añadió que algunas de las alertas que han surgido incluso desde sectores del oficialismo están relacionadas con el impacto social y político que podrían tener ciertas decisiones del Ejecutivo. Entre ellas mencionó el debate sobre eventuales cambios en la gratuidad universitaria.

“Colocar el límite de los treinta años (…) puede parecer un porcentaje menor de la población, pero estamos afectando un derecho que tenían las personas”, indicó.

En ese sentido, concluyó que el gobierno deberá considerar el efecto político de las medidas que adopte en el marco de su agenda económica. “Hay que atender el impacto político que puedan tener las medidas que se tomen”, afirmó.