María Inés Horvitz, querellante contra Manuel Guerra: “Chadwick está claramente involucrado”

La abogada María Inés Horvitz, querellante en la causa contra el exfiscal regional metropolitano oriente Manuel Guerra, sostuvo que el exministro Andrés Chadwick se encuentra involucrado en la investigación que indaga presuntos delitos de corrupción cometidos por el expersecutor.

La declaración se produce luego de que Guerra quedara en prisión preventiva, imputado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto. Según la Fiscalía, el exfiscal habría entregado información reservada al abogado Luis Hermosilla, lo que habría tenido efectos en distintas investigaciones, entre ellas los casos Penta, Exalmar–Dominga, financiamiento irregular de la política y la denominada Operación Huracán.

En ese contexto, Horvitz señaló que el exministro del Interior tiene calidad de imputado en la causa. “Él está imputado. Así lo dijo, además, el fiscal (Mario) Carrera en varias ocasiones”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

La abogada sostuvo que su equipo ha solicitado al Ministerio Público que adopte decisiones respecto de la situación del exsecretario de Estado. “Nosotros, personalmente, tenemos mucho interés y hemos solicitado al fiscal Carrera que adopte una decisión en relación al señor Chadwick, porque está claramente involucrado en toda esta secuencia de hechos”, señaló.

Horvitz también explicó que, según los antecedentes de la investigación, Guerra habría mantenido una relación con personas influyentes a quienes entregaba información reservada, con el objetivo de obtener beneficios personales.

“Él lo que hizo fue generar justamente una cuenta crediticia, es decir, yo te voy dando información, voy actuando de manera que le gusta a las personas con las cuales estás vinculada”, sostuvo.

La jurista añadió que, para configurar el delito de cohecho, debe existir una solicitud de beneficios, lo que —según indicó— habría ocurrido en diversas ocasiones. Entre ellas mencionó gestiones para integrarse al Consejo de Defensa del Estado, incorporarse a una oficina junto a Hermosilla y Chadwick, o conseguir cargos para cercanos.

Según explicó, una de las últimas solicitudes habría sido su contratación en la Universidad San Sebastián. “Finalmente, una de las últimas solicitudes es ingresar a la Universidad San Sebastián con un buen sueldo”, señaló.

Horvitz expresó además preocupación por la salida del superintendente de Educación en momentos en que el organismo preparaba cargos contra dicha casa de estudios. La abogada sostuvo que el proceso estaba relacionado con contrataciones de figuras públicas con remuneraciones que no se condicen con sus antecedentes académicos. “Eso es muy, muy sospechoso y claramente pareciera indicar que se quiere evitar que se conozcan los detalles”, afirmó.

Según planteó, la situación podría revelar un mecanismo mediante el cual la universidad habría contratado a figuras vinculadas a la política. Horvitz sostuvo que esas contrataciones podrían haber operado como una “caja pagadora para aquellos políticos que no tienen cargos actualmente”.

La abogada agregó que esos antecedentes deberán ser investigados para determinar si existe eventual financiamiento irregular de la política.