Cable chino no se ha ido: Canciller confirma que sigue en evaluación y no ha sido descartado

El canciller Francisco Pérez Mackenna confirmó este martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados que el proyecto del cable submarino Chile–China Express continúa en evaluación y que el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva.

En su primera intervención ante la instancia parlamentaria, el ministro explicó que la iniciativa no ha sido descartada por el Ejecutivo y que la definición final será adoptada por el Presidente de la República una vez revisados todos los antecedentes.

Durante una exposición de cerca de 20 minutos, Pérez Mackenna presentó los lineamientos generales de la política exterior del gobierno de José Antonio Kast, enfatizando que la estrategia buscará reposicionar a Chile en el escenario internacional, atraer inversiones y mantener equilibrio en las relaciones con las principales potencias.

Uno de los temas que concentró mayor atención fue precisamente el futuro del cable submarino entre Chile y China, iniciativa que ha generado debate político en medio del actual escenario geopolítico y de la relación con Estados Unidos.

El diputado socialista Nelson Venegas cuestionó declaraciones previas del embajador estadounidense en Chile, señalando que podrían interpretarse como una eventual injerencia en una decisión soberana del país.

Pese a esas críticas, el canciller reiteró que el proyecto continúa en estudio y que será el Mandatario quien adopte la definición final.

Desde el oficialismo, el diputado de la UDI Guillermo Ramírez respaldó la postura del Ejecutivo y señaló que el Gobierno ha sido claro en señalar que la iniciativa “no está descartada, sino en estudio”.

Otro de los puntos abordados durante la sesión fue la declaración conjunta firmada con Estados Unidos sobre minerales críticos y tierras raras. Parlamentarios de oposición advirtieron que este tipo de definiciones podría comprometer la autonomía del país en materia de recursos estratégicos.

Ante esos cuestionamientos, Pérez Mackenna aclaró que se trata de una declaración no vinculante y que, por lo tanto, no implica compromisos que afecten la soberanía de Chile sobre sus recursos naturales.

En esa línea, el canciller subrayó la necesidad de mantener una política exterior equilibrada en un contexto internacional marcado por tensiones entre potencias.

“La necesidad de mantenernos neutrales es fundamental. Tenemos que aportar desde nuestras capacidades, sin generar tensiones con nuestros principales socios comerciales ni romper los equilibrios”, sostuvo.

Las críticas también apuntaron a la falta de definiciones más claras en temas como tratados internacionales y derechos humanos.

La diputada Lorena Pizarro planteó que la exposición se concentró principalmente en materias económicas y cuestionó la ausencia de una mirada más amplia sobre el contexto internacional. “Veo que solo existen temas vinculados a lo económico. Sin embargo, frente a un contexto de guerras y amenazas, no hay un planteamiento que releve este tipo de materias”, indicó.

Frente a esos cuestionamientos, el canciller afirmó que la política exterior del país mantendrá coherencia con las posiciones históricas de Chile y con las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas, incluyendo su postura frente a conflictos internacionales como el de Palestina e Israel.