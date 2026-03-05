Boric defiende gestión del cable chino y acusa “excusas” para suspender reuniones de traspaso

A días de dejar la Moneda, el Presidente Gabriel Boric volvió a referirse al tenso encuentro que sostuvo esta semana con el presidente electo José Antonio Kast, una reunión que duró poco más de 20 minutos y terminó abruptamente tras un desacuerdo por el polémico proyecto del cable submarino entre Chile y Hong Kong.

Según recalcó el Mandatario en una entrevista con el noticiero 24 Horas, el quiebre se produjo cuando Kast le pidió que rectificara sus dichos sobre una llamada previa en la que —según Boric— ya le había advertido sobre el tema. “Hubo una solicitud de que rectificara algo que no estuve dispuesto”, dijo el jefe de Estado, quien insistió en que el 18 de febrero lo contactó para alertarlo sobre cuatro asuntos sensibles: el futuro de la comisión sobre abusos en el Sename, la situación en la macrozona sur, la migración irregular y el controvertido “cable chino”, proyecto que ha generado presiones desde Estados Unidos.

Boric también defendió su manejo del caso, recordando que la iniciativa se discute hace cinco años y que decidió no enviarla aún a Contraloría precisamente para que la decisión final se tomara con la próxima administración. “Chile tiene derecho a tomar decisiones soberanas, no en base a amenazas de ningún país”, afirmó, aludiendo a las sanciones de Washington contra autoridades del actual gobierno.

“No fue que nos tiramos un café”

Pese al desencuentro con Kast —quien posteriormente dio por terminado el proceso de traspaso— el Mandatario aseguró que su equipo sigue “100% disponible” para continuar con las reuniones de transición y advirtió que suspenderlas por esta polémica “es un error”.

“Este tema hoy día se está utilizando como excusa para suspender reuniones bilaterales, de traspaso, que son muy útiles, y yo creo que eso es un error, porque acá no ha habido, en ningún momento, ninguna intención de esconder la pelota, de no pasar información”, sentenció.

En medio de la entrevista, Boric también despejó una curiosidad que circuló tras aquella reunión fallida: el cambio de traje con el que apareció horas después ante la prensa. El Presidente llegó esa mañana a La Moneda con un terno café, pero salió a dar declaraciones con uno azul, lo que alimentó bromas y especulaciones. “No fue que nos tiramos un café, ni mucho menos”, aclaró entre risas. Explicó que tras mudarse desde Yungay a un departamento en San Miguel tenía pocos trajes a mano y que el café le quedaba demasiado apretado. “Estoy un poquito más gordo”, reconoció, señalando que optó por cambiarse por uno más cómodo que tenía guardado en el palacio.

En la misma conversación, Boric también hizo balance de su gobierno y admitió que el golpe más duro de su gestión fue el resultado del Plebiscito constitucional de 2022. “El 4 de septiembre fue muy duro”, dijo, aludiendo al rechazo de la primera propuesta constitucional, un episodio que —según reconoció— obligó a su administración a replantear prioridades y evidenció una desconexión entre el proceso constituyente y buena parte de la ciudadanía. Con todo, el Mandatario aseguró que el cambio de mando del 11 de marzo será “un momento solemne” y que Chile volverá a demostrar que sus instituciones funcionan.