Nuevo director del SII pide renuncia a tres altos cargos en su primer día

El nuevo director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo, inició su gestión con una decisión inmediata: solicitar la renuncia de tres altos funcionarios del organismo, en lo que aparece como una señal temprana de reconfiguración interna en una de las instituciones clave del sistema tributario.

De acuerdo con antecedentes recabados por Radio Bío Bío, la medida afectó a los subdirectores Marcelo Freyhoffer, Álvaro del Barrio y Patricio Muñoz, quienes encabezaban áreas estratégicas dentro del servicio. Se trata de funcionarios de trayectoria que ocupaban posiciones relevantes en la estructura del SII, incluyendo el ámbito jurídico, el control interno y la asistencia al contribuyente.

El movimiento se produjo en el mismo día en que Trujillo asumió formalmente el cargo, marcando un inicio de gestión con foco en ajustes en la plana directiva. Entre los nombres removidos destaca Freyhoffer, considerado al interior del servicio como un “histórico”, con décadas de carrera y un rol visible en investigaciones de alto impacto, como el caso de megafraude tributario que significó un perjuicio fiscal millonario.

En el caso de Álvaro del Barrio, su gestión había estado vinculada a la tramitación de sumarios por funcionarios que salieron del país con licencia médica, un proceso que generó cuestionamientos internos por su avance. Patricio Muñoz, en tanto, acumulaba cerca de una década en el servicio, liderando el área de asistencia al contribuyente.

La llegada de Trujillo al SII se produjo tras una decisión del Gobierno de designarlo directamente en el cargo, utilizando el mecanismo conocido como “bala de plata”, que permite nombramientos sin pasar por el sistema regular de Alta Dirección Pública. Este procedimiento obliga, posteriormente, a abrir concursos para llenar las vacantes que se generen en la estructura directiva.

En ese contexto, la remoción de estos cargos no solo responde a decisiones administrativas inmediatas, sino que también se inscribe en el proceso de instalación de la nueva administración en un servicio clave para la implementación de la política tributaria y fiscalización de impuestos.