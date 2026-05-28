Otra baja en el Ejecutivo: exdiputada Paula Labra deja cargo clave en Desarrollo Social

Mientras en La Moneda siguen intentando ordenar el tablero interno tras semanas de renuncias y cambios de equipos, el gobierno de José Antonio Kast sumó una nueva salida en una de sus carteras más sensibles. La exdiputada Paula Labra dejó su cargo como jefa de la División de Promoción y Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La salida se produjo este martes y, según explican desde el entorno de la exparlamentaria y desde la propia cartera encabezada por María Jesús Wulf, responde a motivos personales y a una nueva oferta profesional fuera del Ejecutivo. Además, según consigna La Tercera, en Desarrollo Social descartan conflictos internos y aseguran que la decisión ya venía conversándose hace algunos días.

Labra había asumido el cargo el 11 de marzo, junto al inicio de la administración Kast, aterrizando en una división clave para la implementación de políticas sociales y programas de apoyo estatal. Su llegada formó parte de la instalación de figuras con experiencia política en áreas estratégicas del ministerio.

Antes de eso, la exdiputada independiente vinculada a Renovación Nacional había construido una trayectoria marcada por su paso por Salud durante la pandemia. En el segundo gobierno de Sebastián Piñera se desempeñó como seremi metropolitana de Salud, cargo que dejó posteriormente para competir por un escaño parlamentario en el Maule Sur.

Su período en la Cámara también estuvo atravesado por un complejo episodio de salud. En medio de sus funciones legislativas, Labra informó públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de conducto tirogloso y cáncer de tiroides, situación que la obligó a someterse a cirugía mientras continuaba con su trabajo parlamentario.

Tras finalizar su período como diputada, mantuvo además un rol internacional como directora de la International Women’s Democracy Union, entidad enfocada en promover la participación política femenina a nivel global.

Aunque en el oficialismo buscan presentar la renuncia como una salida estrictamente laboral, el movimiento vuelve a alimentar el cuadro de alta rotación que se ha ido instalando en distintas reparticiones del Ejecutivo durante los primeros meses de gobierno. Y aunque cada cambio se explique por separado, en Palacio el ruido acumulado ya empieza a pesar más que las explicaciones individuales.