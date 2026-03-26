Autoridades de la UAHC acusan “violación estatutaria” y denuncian intento de destitución del rector

A través de una carta abierta dirigida a la opinión pública, autoridades de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano denunciaron una “grave situación” que, a su juicio, vulnera la institucionalidad democrática interna de la casa de estudios. El documento —presentado explícitamente como un comunicado oficial— acusa una actuación “autoritaria” por parte del presidente del directorio de la corporación, Miguel Bahamondes.

En la declaración, firmada por el rector Álvaro Ramis junto a parte de su equipo directivo, se expone que el conflicto se originó luego de que la Rectoría solicitara al directorio la remoción del vicerrector de Administración y Finanzas, Patricio Soto, argumentando pérdida de confianza. Según el texto, esta petición se enmarcaba en una serie de ajustes institucionales vinculados al proceso de acreditación, entre ellos el nombramiento de la vicerrectora académica Beatriz Areyuna.

De acuerdo con el comunicado, tras esa solicitud el presidente del directorio habría enviado una carta al rector “pretendiendo poner término a su mandato”, sin convocar al directorio ni al Consejo Superior Universitario, instancias que —según se afirma— son obligatorias conforme a los estatutos vigentes.

Las autoridades sostienen que dicha actuación constituye una “violación frontal” de la normativa interna, citando artículos específicos que regulan los procedimientos para la remoción de autoridades universitarias. En ese sentido, recalcan que ninguno de los mecanismos establecidos —que incluyen quórums y participación de órganos colegiados— fue respetado.

El documento advierte que la situación no solo implica un incumplimiento formal, sino que también “afecta la confianza en los órganos de gobierno” y pone en riesgo la estabilidad institucional, en un contexto marcado por los desafíos del proceso de acreditación.

En la carta, las autoridades firmantes declaran que desconocen el intento de destitución del rector, al considerar que fue elegido mediante un proceso democrático triestamental. Asimismo, informan que adoptarán “medidas legales y estatutarias pertinentes” para resguardar la institucionalidad.

Finalmente, el comunicado señala que se presentó una denuncia formal ante la Superintendencia de Educación Superior, solicitando la apertura de un proceso sancionatorio y acciones que permitan restablecer el cumplimiento de los estatutos internos.

La declaración es suscrita, además de Ramis y Areyuna, por la secretaria general Paulina Miranda, el vicerrector de Investigación y Posgrado Pedro Rosas, y los decanos Rodrigo Gangas Contreras y María Isabel de Ferrari.