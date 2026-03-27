Directorio de la Universidad Academia defiende destitución de rector Álvaro Ramis

El directorio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano emitió una declaración pública para defender la destitución del exrector Álvaro Ramis Olivos, asegurando que la decisión se basa en una “evaluación objetiva de su gestión” y no en motivaciones ideológicas o personales.

La postura del directorio surge luego de que autoridades universitarias encabezadas por el propio Ramis difundieran una carta abierta en la que denunciaron una “violación estatutaria” y un intento irregular de destitución, además de anunciar acciones legales y una presentación ante la Superintendencia de Educación Superior.

En el documento, el directorio sostiene que la salida de Ramis responde a un “desatendimiento sistemático” de sus decisiones en las últimas semanas. Como ejemplo, menciona que el 25 de marzo el directorio acordó por unanimidad dejar sin efecto el despido de la vicerrectora académica Iria Retuerto, medida que —según indican— fue ignorada por el entonces rector.

La declaración afirma que el directorio actuó en cumplimiento de su rol como órgano superior de administración, invocando disposiciones de la Ley de Educación Superior que le otorgan atribuciones para resguardar el funcionamiento institucional. En ese marco, recalca que “ninguna autoridad está por sobre las reglas”.

El texto también atribuye el origen del conflicto a la decisión de Ramis de desvincular al vicerrector de Finanzas sin contar —según el directorio— con atribuciones estatutarias para ello, lo que califican como una irregularidad. A esto suman cuestionamientos al manejo de la Secretaría General, señalando que se mantuvo en funciones a una autoridad que había renunciado y se suspendió unilateralmente la incorporación de una profesional ya seleccionada.

Asimismo, acusan que, ya en calidad de exrector, Ramis procedió a desvincular a la directora de Recursos Humanos, acción que califican como “impropia y jurídicamente improcedente”.

En su declaración, el directorio hizo un llamado a la comunidad universitaria a la “tranquilidad” y a no atender comunicaciones que —según indican— se presentan como oficiales de manera equívoca. Además, informaron que se activarán los mecanismos internos para convocar a elecciones de una nueva autoridad, bajo el esquema democrático triestamental.

La declaración es firmada por el presidente del directorio, Miguel Bahamondes, junto a los directores Raúl Suau, Luis Campos, Marcelo Araya, Carmen Espinoza y Raúl González.

Comunicado de Prensa UAHC by Andrés Cárdenas