“Estado quebrado” le sale caro al Gobierno: Contraloría los oficia y piden a Sedini abrir sumarios

El uso del concepto de “Estado quebrado”para defender las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (MEPCO) por parte de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del Gobierno de José Antonio Kast les salió caro, porque más allá de las críticas, desmarques -incluso del ministro de Hacienda Jorge Quiroz- y posterior eliminación de la publicación, se sumaron dos oficios sobre esta materia: uno de la Contraloría General de la República y otro del diputado independiente pro PPD Jaime Araya.

Sobre el primero, la Contraloría ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno para que en un plazo de 5 días hábiles, informe “sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”.

🔴AHORA | Hemos oficiado a @voceriagobierno para que informe respecto de publicaciones realizadas en redes sociales sobre medidas vinculadas al MEPCO. pic.twitter.com/7Qe0F2SpED — Contraloría (@Contraloriacl) March 25, 2026



El segundo oficio fue el diputado independiente pro PPD Jaime Araya, quien solicitó al Gobierno instruir un sumario administrativo y suspender a los funcionarios responsables de la minuta comunicacional sobre el alza de combustibles, en la que se hablaba de un supuesto “Estado quebrado”.

La solicitud fue dirigida a la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, y apunta a determinar eventuales responsabilidades en la elaboración y distribución del documento. En el oficio enviado a la vocera de Gobierno, el diputado solicitó que se abra una investigación administrativa en la Secretaría de Comunicaciones (Secom), encabezada por Felipe Costabal, y en la Dirección de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, dirigida por Cristián Valenzuela.

El propio parlamentario informó la acción a través de su cuenta en la red social X, donde también había filtrado previamente el contenido de la minuta. “Pasen a leer la minuta de las mentiras que quiere instalar el gobierno”, escribió Araya al publicar imágenes del documento.

“Por la presente, solicito a usted proceda a instruir un Sumario Administrativo en la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) (…) y en la Dirección de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia (…) en atención a la elaboración de un documento denominado ‘Minuta sobre el alza de los combustibles’”, señala el escrito.

Según el parlamentario, el documento no se limita a entregar antecedentes técnicos sobre el alza de los combustibles, sino que incluye afirmaciones políticas respecto de la administración anterior.

En ese contexto, cuestionó expresiones contenidas en el texto, como la referencia a un supuesto “Estado en quiebra”, “la caja del Estado completamente vacía” o la frase “nos dejaron sin plata”.

Araya sostuvo que el contenido del documento buscaría influir en la opinión pública. “Dicho documento presenta características particulares que estarían destinadas a manipular y desinformar a la opinión pública, esparciendo falsedades y mentiras respecto de la declaración que efectúa el Gobierno de Chile por el alza del precio en los combustibles”, indicó.

Asimismo, el diputado advirtió que el uso de recursos públicos para elaborar este tipo de documentos podría vulnerar el principio de probidad administrativa. “Agrava lo anterior que se utilicen recursos públicos para llevar a cabo acciones reñidas con el principio constitucional de probidad administrativa”, señaló.

En esa línea, solicitó que se determine la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados y que se adopten medidas preventivas durante el proceso de investigación.

En el oficio, Araya plantea que, una vez iniciado el sumario, el fiscal designado evalúe la suspensión temporal de los funcionarios involucrados mientras dure la investigación.

La controversia se produce luego de que en las redes sociales oficiales del Gobierno se difundiera una gráfica sobre el alza de combustibles que señalaba que el Estado estaba “en la quiebra” y que la “caja del Estado” estaba “completamente vacía”.

Posteriormente, las publicaciones fueron eliminadas luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se desmarcara del término y afirmara que “jamás ocuparía esa palabra” para describir la situación fiscal del país.