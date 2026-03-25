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Briones arremete contra concepto de “Estado quebrado” y lanza crítica: “La ignorancia es atrevida” PAÍS Archivo

Briones arremete contra concepto de “Estado quebrado” y lanza crítica: “La ignorancia es atrevida”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El exministro de Hacienda rechazó el concepto instalado desde el Gobierno y afirmó que Chile no enfrenta una cesación de pagos, en medio de la polémica por la situación fiscal y el alza de combustibles.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Ignacio Briones cuestionó la idea de que Chile tenga un “Estado quebrado” y afirmó que el país no enfrenta una cesación de pagos, recordando que eso no ocurre desde 1931. El exministro criticó el uso del concepto y señaló que el bajo riesgo país descarta ese escenario, en medio de la polémica por el manejo comunicacional del Gobierno.
Desarrollado por El Mostrador

El debate por la situación fiscal del país sumó un nuevo capítulo luego de que el exministro de Hacienda Ignacio Briones saliera a cuestionar con dureza la idea de que Chile enfrenta un “Estado quebrado”, concepto que había sido instalado desde el Gobierno en medio de la crisis por el alza de los combustibles.

A través de una publicación en redes sociales, el economista rechazó el uso del término y planteó que no se ajusta a la realidad económica del país. “Un país no quiebra como una empresa”, sostuvo, agregando que el concepto solo podría aplicarse en caso de una cesación de pagos de la deuda soberana, escenario que —según recordó— no ocurre en Chile desde 1931.

En esa línea, Briones reforzó su argumento señalando que los indicadores financieros tampoco respaldan la tesis de un colapso fiscal. Junto a su publicación, adjuntó un gráfico sobre la evolución del riesgo país, apuntando que su nivel se mantiene bajo, lo que —a su juicio— refleja que el mercado no considera probable un escenario de default.

El exsecretario de Estado cerró su intervención con una crítica directa al concepto difundido desde el Ejecutivo: “La ignorancia es atrevida”, escribió.

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La controversia se originó luego de que desde instancias oficiales se utilizara la expresión “Estado quebrado” para referirse al estado de las finanzas públicas, en el contexto de las medidas adoptadas frente al alza de los combustibles. Sin embargo, la afirmación generó cuestionamientos tanto en el mundo político como técnico, obligando a ajustes en el discurso del propio Ejecutivo.

De hecho, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó distancia de esa caracterización y aclaró que no utilizaría ese concepto. En su lugar, sostuvo que el país enfrenta una situación de deterioro fiscal, pero no un escenario de quiebra.

El episodio también tuvo repercusiones institucionales. La Contraloría General de la República solicitó antecedentes a la Secretaría General de Gobierno por las publicaciones en redes sociales que instalaron el concepto, abriendo un nuevo flanco para el Ejecutivo en medio de la presión por el manejo económico.

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