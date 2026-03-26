“Se ha hecho justicia”: Steinert valora presidio perpetuo por crimen de carabineros en Cañete

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, valoró la sentencia de presidio perpetuo calificado dictada contra Felipe, Yeferson y Tomás Antihuen Santi, condenados por el brutal homicidio de tres carabineros en Cañete, en la región del Bío Bío.

Tras conocerse el fallo, la secretaria de Estado destacó el trabajo realizado en la investigación del caso. “estamos conformes porque se ha hecho justicia y eso nos trae una conformidad por cuanto al trabajo realizado, en especial por el Ministerio Público y Carabineros de Chile”, dijo.

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete resolvió este jueves imponer la pena máxima contemplada en la legislación chilena a los tres hermanos, al declararlos culpables de tres delitos consumados de homicidio calificado de carabineros en ejercicio de sus funciones.

“Este fue un hecho brutal cometido contra los tres héroes de Arauco. No olvidemos que carabineros son personas, tienen familia, amigos, son hijos, son padres”, afirmó la ministra.

Los condenados deberán cumplir presidio perpetuo calificado, lo que implica que solo podrán optar a beneficios como la libertad condicional tras cumplir 40 años efectivos de cárcel. La autoridad recalcó que la magnitud de la pena refleja la gravedad de los hechos, destacando que “se otorga el presidio perpetuo calificado, más de 150 años de cárcel, en contra de los responsables de este brutal, horrible y frío hecho contra carabineros”.

Además de la pena principal, el tribunal impuso condenas adicionales por otros delitos asociados. Felipe, Yeferson y Tomás Antihuen Santi recibieron 10 años y un día por robo con violencia, cinco años por incendio y diversas penas por tenencia ilegal de armas. En tanto, fueron absueltos del delito de traslado de restos humanos.

En la misma causa, Nicolás Rivas Paillao fue condenado como autor colaborador y deberá cumplir 17 años y un día de presidio por su participación en el homicidio de los funcionarios, además de cinco años y un día por robo con violencia, lo que eleva su condena total a más de 20 años de cárcel efectiva.

Los carabineros Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid fueron emboscados el 27 de abril de 2024 en la Ruta P72S, en la provincia de Arauco. Posteriormente, sus cuerpos fueron calcinados en el lugar, en uno de los ataques más graves registrados contra personal policial en la zona.