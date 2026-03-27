Cristián Muga asume como nuevo presidente del directorio de Enap

Este viernes, el Presidente José Antonio Kast designó a Cristián Muga como nuevo presidente del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), en reemplazo de la vacante que dejó Gloria Maldonado, en el marco de los ajustes en la conducción de la estatal tras el cambio de administración.

“Ha ocupado cargos en directorios públicos y privados, entre ellos, Grupo Security y la presidencia de Empresa Portuaria Talcahuano. Fue parte del directorio de Enap entre 2021 y 2022″, dijo Enap.

Muga es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, cuenta con un diplomado en Reforma Procesal Penal y estudios de postgrado en UC Hastings. El abogado, de 54 años, asume el cargo tras la salida de Gloria Maldonado, quien había sido nombrada durante el gobierno anterior.

A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado una carrera enfocada en litigios complejos, particularmente en delitos económicos, además de asesorías en investigaciones penales con impacto reputacional y gestión de crisis judiciales y comunicacionales. Antes de su designación, se desempeñaba en el estudio jurídico Ortiz & Compañía, y previamente trabajó en firmas como Hermosilla & Cía y Puga Ortiz.

Junto con este nombramiento, el Ejecutivo incorporó a Consuelo Raby como nueva integrante del directorio. La abogada, titulada en la Universidad Católica y con un LL.M. de Duke University, cuenta con experiencia en derecho corporativo y mercados de capitales.

Raby ha participado en diversos directorios públicos y privados, incluyendo el Grupo Security y la presidencia de la Empresa Portuaria Talcahuano. Además, ya había sido parte del directorio de Enap entre 2021 y 2022.

Con estos cambios, el directorio de la estatal queda conformado por Cristián Muga, Consuelo Raby y los cinco miembros que mantienen vigentes sus periodos: Ximena Corbo, Laura Albornoz, Rodrigo Azócar, Rodrigo Manubens, propuestos a través de Alta Dirección Pública, y Nolberto Díaz, representante de los trabajadores.