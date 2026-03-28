[Lo+Leído] Gobierno suspende becas de magíster y posdoctorado en el extranjero por recorte fiscal

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, confirmó la suspensión temporal de las becas de magíster en el extranjero y de los programas de posdoctorado internacional para este año, en el marco del ajuste presupuestario aplicado al sector público.

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, confirmó un recorte presupuestario para 2026, reduciendo los recursos de la cartera de $588 mil millones a $565 mil millones, medida que incluye la suspensión de las becas de magíster y posdoctorado en el extranjero del programa Becas Chile.

El gobierno justificó la decisión como una medida transitoria para evaluar estos programas y priorizar el fortalecimiento de las capacidades académicas dentro del país, asegurando que las becas nacionales se mantendrán sin cambios.

Becas Chile, creado en 2008, ha financiado miles de estudios en el extranjero y ha sido clave en la formación de capital humano avanzado, aunque en paralelo ha crecido significativamente la oferta de postgrados en Chile, lo que sirve como argumento para reforzar la formación local.

Diversas voces del mundo académico y científico advirtieron que el recorte puede afectar el desarrollo del país, subrayando que Chile ya invierte poco en ciencia y que reducir la formación internacional debilita la conexión con el conocimiento de frontera.

Expertos coinciden en que fortalecer la formación interna es positivo, pero enfatizan la necesidad de mantener un equilibrio con la formación en el extranjero y contar con una estrategia clara de largo plazo que asegure el desarrollo científico y la inserción global del país. Sigue leyendo