[Lo+Leído] Se acaba la luna de miel: 85% piensa que alza de combustibles afectará mucho al bolsillo

La encuesta Cadem mostró un fuerte impacto del alza de combustibles en la percepción ciudadana: 85% cree que afectará mucho al bolsillo y 59% piensa que era evitable. Además, la desaprobación del Presidente Kast subió a 49%, siete puntos más que la semana pasada.

La encuesta Plaza Pública Cadem de la cuarta semana de marzo muestra un fuerte impacto del alza de combustibles en la percepción ciudadana: un 85% cree que afectará significativamente su bolsillo, tras el anuncio de aumentos de $370 en gasolina y $580 en diésel.

Un 59% de los encuestados considera que el alza era evitable y que el Gobierno debió adoptar otras medidas —como endeudamiento o reasignaciones—, mientras un 39% cree que era inevitable debido a la situación fiscal.

El encarecimiento de los combustibles afecta las expectativas económicas: un 94% anticipa un aumento del costo de la vida, un 60% planea reducir otros gastos y cerca de la mitad teme enfrentar dificultades económicas severas.

En el plano político, la evaluación del Presidente José Antonio Kast se deteriora: su aprobación cae a 47% y la desaprobación sube a 49%, siendo la primera vez que las opiniones negativas superan a las positivas desde el inicio de su mandato.

se deteriora: su aprobación cae a 47% y la desaprobación sube a 49%, siendo la primera vez que las opiniones negativas superan a las positivas desde el inicio de su mandato. Aunque una mayoría ha escuchado sobre las medidas de mitigación, un 71% las considera insuficientes; además, si bien cerca de la mitad valora la claridad y transparencia del Gobierno, solo un 28% percibe empatía frente al impacto que la crisis tendrá en la ciudadanía Sigue leyendo