Se acaba la luna de miel según Cadem: 85% piensa que alza de combustibles afectará mucho al bolsillo

La última encuesta Plaza Pública Cadem evidenció un cambio en la percepción ciudadana respecto del Gobierno, en medio de la controversia por el alza en el precio de los combustibles.

De acuerdo con el sondeo correspondiente a la cuarta semana de marzo, el 85% de los encuestados considera que el aumento de las bencinas tendrá un impacto “mucho o bastante” en su bolsillo. La medición se realizó luego del anuncio del Ejecutivo de un alza de $370 por litro en gasolina y de $580 en diésel, decisión que ha marcado el debate político de los últimos días.

El estudio también muestra que un 59% de las personas cree que la medida era evitable y que el Gobierno debió buscar otras alternativas para enfrentar el encarecimiento del petróleo. En contraste, un 39% considera que el alza era inevitable debido a la estrechez fiscal.

En esa línea, el 59% de los encuestados estima que el Ejecutivo debió evitar que subiera el precio de los combustibles, recurriendo a mecanismos como endeudamiento, reasignación presupuestaria o nuevos impuestos.

El impacto del aumento de las bencinas también se refleja en las expectativas económicas. Un 94% considera que esta crisis hará subir “mucho o bastante” el costo de la vida en el país.

Asimismo, el 60% cree que deberá gastar menos en otras cosas para enfrentar el mayor costo del combustible, mientras que la mitad de los encuestados anticipa que podría enfrentar dificultades económicas severas producto de esta situación.

Aumenta desaprobación

En el plano político, la encuesta también muestra un deterioro en la evaluación del Presidente José Antonio Kast.

La aprobación del Mandatario cayó a 47%, mientras que la desaprobación subió a 49%, marcando la primera vez desde el inicio de su gobierno en que las opiniones negativas superan a las positivas.

La semana anterior, la aprobación del jefe de Estado alcanzaba el 51% y la desaprobación el 42%, lo que implica un aumento de siete puntos en la evaluación negativa.

En cuanto al origen del alza de los combustibles, un 46% atribuye la responsabilidad a la guerra en Medio Oriente, mientras que un 31% apunta directamente al Gobierno actual y un 21% al gobierno anterior.

La encuesta también evaluó la respuesta del Ejecutivo frente a esta crisis. El 47% considera que el Gobierno ha comunicado claramente las razones del alza, mientras que un 45% cree que ha sido transparente con la situación fiscal del país.

Sin embargo, solo un 28% considera que el Ejecutivo ha mostrado empatía frente al impacto que tendrá la medida en la ciudadanía.

Respecto de las medidas anunciadas para mitigar el impacto del alza, el 71% dice haber escuchado sobre ellas, pero un 71% también considera que son insuficientes para enfrentar el problema.

El estudio se realizó mediante encuestas online a 1.025 personas mayores de 18 años, con cobertura en 164 comunas del país, entre el 21 y el 24 de marzo.