[Lo+Leído]El día que recortaron Becas Chile, con la cual el subsecretario de Ciencia estudió en EEUU

Este lunes la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, confirmó en una sesión de la comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, un ajuste en el presupuesto de la cartera, el cual descenderá de los 588 mil millones a los 565 mil millones.

El Ministerio de Ciencia, encabezado por Ximena Lincolao , decidió suspender las Becas Chile de magíster y postdoctorado en el extranjero tras un recorte presupuestario cercano al 3%, lo que redujo el presupuesto de la cartera y desató fuertes críticas desde el mundo académico y científico.

, decidió suspender las Becas Chile de magíster y postdoctorado en el extranjero tras un recorte presupuestario cercano al 3%, lo que redujo el presupuesto de la cartera y desató fuertes críticas desde el mundo académico y científico. El Gobierno justificó la medida como una forma de priorizar el fortalecimiento de las universidades y capacidades nacionales, manteniendo intactas las becas internas. Sin embargo, la explicación generó controversia, especialmente por el caso del subsecretario Rafael Araos , quien estudió en el extranjero con apoyo de este mismo programa.

, quien estudió en el extranjero con apoyo de este mismo programa. El programa Becas Chile, creado en 2008, ha financiado miles de estudios en el exterior y ha contribuido al crecimiento del sistema de posgrados en Chile. Pese a ello, expertos advierten que eliminar estas becas debilita la formación avanzada y la conexión internacional del país.

Académicos como Favio Salazar , José Maza y Sonia Montecino criticaron la medida, señalando que representa un retroceso, entrega una mala señal y desconoce la importancia de la formación global para el desarrollo científico y la generación de conocimiento.

, y criticaron la medida, señalando que representa un retroceso, entrega una mala señal y desconoce la importancia de la formación global para el desarrollo científico y la generación de conocimiento. Desde organizaciones como ANIP y la Red de Investigadoras se alerta que la reducción de becas es parte de una tendencia a la baja desde la pandemia, que ha aumentado la precarización de estudiantes de posgrado. Además, advierten que podría ser una medida permanente, con efectos negativos en equidad de género, financiamiento y desarrollo futuro de la investigación en Chile. Sigue leyendo