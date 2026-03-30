PDI descabeza a banda criminal en Limache: tenían dos lanzacohetes en su arsenal

Un operativo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Limache permitió desarticular a una banda criminal que operaba en la región de Valparaíso y que mantenía en su poder armamento de alto poder de fuego.

La diligencia culminó con la detención de seis personas —cinco adultos y un menor de 17 años— todos de nacionalidad chilena, acusados de los delitos de microtráfico y asociación ilícita.

Según los antecedentes de la investigación, el procedimiento se realizó de manera coordinada entre la Policía de Investigaciones, la Fiscalía Local de Limache y el equipo especializado Mt-0.

Durante el operativo se allanaron simultáneamente 12 inmuebles vinculados a la organización, identificada como el clan familiar “Los Pichulas”.

En el procedimiento se incautaron ocho armas de fuego, de las cuales solo dos estaban inscritas legalmente.

Entre el armamento encontrado destacaron dos lanzacohetes de origen sueco, además de 264 cartuchos de distintos calibres.

De acuerdo con peritajes realizados por el equipo de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la PDI, este tipo de armamento es de uso militar y ha sido utilizado en contextos de conflicto o por organizaciones criminales en países como Colombia, Brasil y Chile.

Durante las diligencias también se incautaron drogas y vehículos vinculados a las actividades de la banda.

En concreto, la policía retiró de circulación 33,25 gramos de cocaína base, distribuidos en 66 envoltorios, además de 134,34 gramos de cannabis.

Asimismo, fueron incautados tres vehículos utilizados presuntamente por los integrantes de la organización.

Los antecedentes reunidos durante la investigación indican que el grupo operaba mediante una estructura organizada y jerarquizada, coordinando reuniones para la compra y venta de armamento y utilizando distintos inmuebles como puntos de comercialización de drogas.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia mientras continúa la investigación para determinar el origen del armamento incautado y eventuales vínculos con otras organizaciones criminales.