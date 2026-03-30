Steinert se reunirá con Quiroz para buscar frenar recorte clave de $72 mil millones en Seguridad

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, aseguró que ya ha sostenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda para intentar evitar el recorte presupuestario del 3% instruido por el gobierno a todos los ministerios, ajuste que en su cartera alcanzaría los 72.669 millones de pesos. En ese mismo marco, informó que también se reunirá con la Dirección de Presupuestos (Dipres).

La secretaria de Estado explicó que la medida responde “en atención al estado de la economía del país”, pero aseguró que ya ha sostenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda para intentar evitar su aplicación en el área de seguridad.

Consultada al respecto, Steinert señaló que “esto se da dentro de un escenario en que se nos solicita, por el ministro de Hacienda, a todos los ministerios, la posibilidad de evaluar la rebaja en un 3%”.

El recorte proyectado en la cartera de Seguridad considera una reducción cercana a los 72 mil millones de pesos, con impactos relevantes en las principales instituciones del sector. En Carabineros de Chile, se contempla una disminución de 11 mil millones en gastos de personal, 4.700 millones en bienes y servicios, además de 33 mil millones en adquisición de vehículos y otros mil millones en inversión.

En el caso de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la rebaja alcanzaría los 16.700 millones de pesos, incluyendo ajustes en gastos de personal, casi 3 mil millones en costos operativos y 3.400 millones en inversión.

Sin embargo, la ministra enfatizó que ha buscado revertir la situación. “Para que esta situación no se produzca en el Ministerio de Seguridad, sin perjuicio de poder evaluar efectivamente en donde podríamos aplicar esta rebaja del 3%”, afirmó.

También adelantó que durante la jornada sostendrá una reunión clave con la Dirección de Presupuestos (Dipres). “El día de hoy a las dos tenemos una reunión con Dipres para ojalá revertir esto, yo entiendo que sí, y que vamos en ese camino, en atención a las conversaciones intensas que hemos tenido con Hacienda”.

“Es más, le solicité tanto al director general (de la PDI) como al general de Carabineros, que nos acompañen personas expertas o especializadas en materia de finanzas de ambas instituciones para ver las prioridades de cada una”, agregó.

La ministra cerró con optimismo respecto de una eventual marcha atrás en el ajuste. “Es un trabajo intenso, espero darles buenas noticias después de las 14:00, yo tengo mucha fe que, a través de actos concretos, vamos a lograr que esta solicitud, que fue una propuesta solamente del ministro de Hacienda, no es que fuera un hecho determinado y que teníamos que bajar el 3%, se revierta y va a ser así”.