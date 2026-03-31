Presidente Kast defiende retiro de apoyo a Bachelet y le pide “instalar la marca Chile en el mundo”

El Presidente José Antonio Kast defendió la decisión de su gobierno de retirar el apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

La determinación fue anunciada hace una semana a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en medio de un escenario político marcado por la controversia por el alza en los combustibles. Aunque el Ejecutivo optó por no respaldar oficialmente la postulación, Bachelet confirmó que continuará con su candidatura al cargo internacional. En ese contexto, los presidentes de México y Brasil ya han manifestado su apoyo a la exmandataria chilena.

Consultado por esta decisión en entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), Kast descartó que existieran presiones externas, particularmente desde Estados Unidos. “No, no hay ningún planteamiento directo de nadie, pero uno tiene que ir analizando los distintos escenarios, y cómo esos escenarios influyen también en Chile”, sostuvo.

El Mandatario planteó que su gobierno evalúa los contextos internacionales y su impacto en la política exterior del país. “Chile requiere una ONU más activa para que ciertos problemas que ocurren en nuestro continente, en nuestra área de influencia”, afirmó.

Pese a la decisión del Ejecutivo, Kast aseguró que valora que la exmandataria mantenga su candidatura. “Me parece muy bien que ella continúe con su candidatura. Nosotros lo que hemos señalado es que vamos a respetar su candidatura, pero no va a contar con el apoyo de Chile”, indicó.

El Presidente también planteó que Bachelet podría colaborar con el país en otras instancias internacionales. Según explicó, su experiencia y redes internacionales podrían ser utilizadas para promover la imagen del país.

“Me interesaría mucho que Michelle Bachelet nos pudiera colaborar en ciertas gestiones para posicionar a Chile en áreas donde ella tiene una gran influencia”, señaló.

En esa línea, Kast planteó que la exmandataria podría contribuir “en instalar la marca Chile en el mundo”, aunque aclaró que aquello no necesariamente debe realizarse desde la ONU.

El Mandatario agregó que esta colaboración internacional también podría replicarse con otras figuras políticas del país. “Así como el expresidente Eduardo Frei nos quiere colaborar”, concluyó.