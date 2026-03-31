Kast se reúne virtualmente con el presidente de Bolivia para reforzar coordinación en la frontera

El Presidente José Antonio Kast, sostuvo este martes una reunión telemática por alrededor de 20 minutos con su par de Bolivia, Rodrigo Paz, con el objetivo de fortalecer la coordinación en la frontera y avanzar en la agenda bilateral, en un contexto marcado por investigaciones conjuntas contra el crimen organizado.

La reunión se produce luego de que ambos gobiernos intercambiaran información sobre un operativo binacional que permitió detectar una red criminal dedicada a la adulteración de combustibles.

Según antecedentes preliminares, la organización habría operado durante octubre de 2025 y marzo de este año, contaminando al menos 150 millones de litros de gasolina y diésel con agua y aceite usado, generando daños a vehículos y pérdidas económicas en la región.

Tras la cita, el Presidente Kast enfatizó en la dimensión regional de estas amenazas. “El crimen organizado no solo es una amenaza para un país, sino para todo el continente”, afirmó. Además, añadió que “nos reunimos con el presidente de Bolivia para profundizar el trabajo conjunto en la frontera y en la agenda de diálogo entre Chile y Bolivia”.

“Quiero agradecer al gobierno de Chile, porque parte de la información que se dará hoy día y en los siguientes días es en cooperación para que haya una constancia que no es sólo un problema de los bolivianos”, aseguró el presidente boliviano, Rodrigo Paz.

“Nos han querido sabotear. De esta manera estamos ganando la batalla contra la delincuencia y la corrupción. Bolivia vamos a cobrar, no como venganza, sino como justicia”, agregó.

Las indagatorias apuntan a que parte de estas operaciones se realizaban en ciudades del norte de Chile, como Mejillones, Iquique y Arica, donde existirían puntos clandestinos de manipulación y redistribución del combustible. El caso es seguido por autoridades de ambos países y no se descarta que tenga ramificaciones en otras naciones de la región.

En el encuentro también participaron el canciller Francisco Pérez Mackenna y el secretario general de Política Exterior, Frank Tessler. Por parte de Bolivia, asistieron además el canciller Aramayo y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

Ambos gobiernos adelantaron que en las próximas horas podrían entregar un reporte conjunto con detalles del operativo y los avances de la investigación, en el marco de una estrategia de cooperación para enfrentar delitos transnacionales en la zona fronteriza.