Gobierno pide renuncia a directora de SernamEG en medio de tratamiento por cáncer

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, solicitó la renuncia no voluntaria de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, en una decisión que se concretó este lunes y que abre un nuevo foco de cuestionamientos al Ejecutivo.

Según confirmó el propio servicio en una declaración oficial, la solicitud de renuncia fue cursada con fecha 30 de marzo de 2026. La comunicación a la ahora exdirectora fue realizada por la subsecretaria Daniela Castro, por instrucción directa de la titular de la cartera.

De acuerdo con el procedimiento administrativo, Carrasco cuenta con un plazo de 48 horas para formalizar su salida. En caso de no hacerlo, se declarará la vacancia del cargo, lo que deberá ser tramitado ante la Contraloría General de la República.

Contexto sensible

La decisión se produce en un contexto particularmente sensible: Carrasco se encuentra actualmente en tratamiento por un cáncer de mama triple negativo, diagnóstico que recibió en julio de 2025 y que ha implicado procesos de quimioterapia, inmunoterapia y una intervención quirúrgica reciente.

La exdirectora, quien lideraba el servicio desde 2022 tras ser seleccionada por Alta Dirección Pública, expresó su sorpresa por la medida. Señaló que no había solicitado licencia médica y que se había mantenido en funciones de manera activa, destacando su compromiso con el cargo.

Asimismo, cuestionó el impacto de la decisión más allá de su caso personal, planteando que se trata de una señal compleja para las mujeres, especialmente para quienes enfrentan enfermedades de este tipo. En ese contexto, indicó que se encuentra evaluando los aspectos jurídicos y administrativos asociados a su desvinculación.

Desde el Ministerio de la Mujer, en tanto, se limitó a confirmar el término de sus funciones mediante un breve comunicado, en el que se agradeció su gestión al frente del servicio. En paralelo, se informó que la dirección será asumida de manera subrogante por el sociólogo Felipe Díaz, quien se desempeñaba como subdirector.

La salida de Carrasco también generó reacciones desde exautoridades. La exministra Antonia Orellana cuestionó la decisión, señalando que existe una contradicción entre las prioridades declaradas por el Gobierno y la desvinculación de la directora en medio de la implementación de políticas relevantes, como la ley integral en materia de violencia de género.

En ese contexto, advirtió que el proceso administrativo para designar una nueva autoridad podría extenderse por varios meses, lo que —según planteó— podría afectar la continuidad de la gestión del servicio.

Pero las críticas no solo vinieron desde la oposición. La exministra vocera, Karla Rubilar, también criticó la salida de Carrasco al considerar que no es coherente con la alerta oncológica que vive el país. “Sacar a una Directora de SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente”, publicó en su cuenta de X la exautoridad y solició recapacitar sobre la medida.

Si esto es real, duele.

Sacar a una Directora de SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente.

Pido sinceramente recapacitar. https://t.co/CKnehjmsDq — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) March 30, 2026

La remoción de la directora del SernamEG se produce así en un escenario marcado por tensiones políticas y cuestionamientos sobre el impacto de la decisión, tanto en la conducción del organismo como en la señal que proyecta hacia el sistema público.