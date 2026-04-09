Comité de Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda manifiesta “preocuapación” por desvinculaciones

El Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda manifestó su preocupación por la desvinculación de funcionarios que cumplían funciones técnicas vinculadas a la ejecución de esta política pública destinada a esclarecer casos de desaparición forzada ocurridos durante la dictadura.

A través de una carta dirigida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y al subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, el organismo solicitó explicaciones sobre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

En el documento, el comité señaló que las salidas afectan a personas que cumplían un rol relevante en la implementación del plan. “Manifestamos nuestra preocupación por las desvinculaciones de personas que cumplían funciones técnicas de coordinación claves en la ejecución del Plan”, indicaron.

El Comité de Seguimiento y Participación forma parte de la institucionalidad del Plan Nacional de Búsqueda y reúne a representantes de agrupaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, organizaciones de memoria, académicos, representantes de la Iglesia Católica y del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En la carta también valoraron el trabajo realizado durante los primeros años de implementación del programa.

“Valoramos el esfuerzo de diseño institucional que requirió la puesta en marcha del Plan durante sus primeros dos años de vigencia, con la generación de metodologías de trabajo y de coordinaciones interinstitucionales con diversos órganos administrativos y con el Poder Judicial”, señalaron.

El organismo recordó que esta política busca avanzar en la reconstrucción de las trayectorias de desaparición y en la recuperación de los restos de más de 1.400 personas desaparecidas forzadamente en Chile entre 1973 y 1990.

Pese a que el Gobierno ha manifestado públicamente su compromiso con la continuidad del plan, el comité advirtió que las desvinculaciones se produjeron en un momento delicado para su funcionamiento.

“Fueron desvinculadas personas que cumplían funciones técnicas de coordinación claves en la gestión de la reconstrucción de trayectorias y la planificación de diligencias de búsqueda en terreno y en la gestión documental y de archivos”, indicaron.

También señalaron que las salidas se concretaron antes de que las nuevas autoridades pudieran recibir información detallada sobre el trabajo realizado.

“Dada la complejidad de la tarea que supuso la instalación del Plan de Búsqueda, el traspaso a las nuevas autoridades de esa experiencia resultaba fundamental”, agregaron.

En ese contexto, el comité solicitó que el ministro Rabat y el subsecretario Mira expliquen las razones de las desvinculaciones en la próxima sesión del organismo.

“Solicitamos que realicen una exposición de las razones que se tuvieron en consideración para llevar a cabo esas desvinculaciones, del modo en que serán provistos los cargos vacantes y de la forma concreta en la que el Gobierno dará continuidad al Plan Nacional de Búsqueda”, plantearon.

Además, pidieron información sobre las proyecciones de trabajo para los próximos meses, incluyendo avances en materia de archivo y digitalización, reconstrucción de trayectorias de desaparición y planificación de diligencias de búsqueda.

Las desvinculaciones se producen en medio de cambios en el Ministerio de Justicia, luego de que el titular de la cartera señalara que algunas jefaturas corresponden a cargos de confianza del Ejecutivo. Rabat ha asegurado que el Plan Nacional de Búsqueda continuará en funcionamiento y que las investigaciones seguirán siendo desarrolladas por los ministros en visita que llevan las causas.