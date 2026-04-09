Experto Jorge Araneda: Irán prometió que “iba a marcar el ritmo del conflicto, y lo está haciendo”

El especialista en Medio Oriente Jorge Araneda se refirió al complejo escenario que enfrenta el conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, marcado por la fragilidad del cese al fuego y el cierre del estrecho de Ormuz anunciado por Teherán.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el analista sostuvo que Irán ha logrado imponer su estrategia en el desarrollo del conflicto.

“Irán cumplió lo que había prometido (…) que ellos iban a marcar el ritmo del conflicto. Y es, hasta el momento, lo que están haciendo”, afirmó.

El candidato a doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ankara planteó que la estrategia de Washington y Tel Aviv presenta logros militares, pero sin resultados políticos claros.

“Hubo un error de cálculo estratégico de Estados Unidos e Israel bastante importante, dado que hay éxitos tácticos de Washington y Tel Aviv, pero no se han traducido en resultados políticos decisivos”, señaló.

Según explicó, el régimen iraní se ha mantenido firme pese a los ataques. “El régimen sigue ahí. La Guardia Revolucionaria ha tomado el control del país. Es la que hoy día gobierna”, indicó.

Araneda agregó que los ataques externos han provocado un efecto de cohesión interna en la población iraní. “La población hoy día se vuelve a unir (…) no tiene un apoyo irrestricto al régimen, pero es altamente nacionalista”, sostuvo.

A su juicio, los ataques contra infraestructura civil y territorio iraní refuerzan ese fenómeno. “Atacar población, su país y, sobre todo, infraestructura civil genera una estructura de apoyo hacia el país y, por lo tanto, hacia el régimen”, explicó.

El experto concluyó que el escenario actual se encamina hacia un conflicto prolongado bajo una lógica de guerra asimétrica. “El actuar de los actores nos va a llevar a una consolidación de una guerra asimétrica. El pacto actual de los 10 puntos no es otra cosa que una guerra asimétrica que ha logrado sus frutos y su éxito”, señaló.