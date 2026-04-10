¿Quiebre en Chile Vamos? UDI llama a Schalper como “llanero solitario” por negociar con oposición

Un nuevo foco de tensión se abrió al interior de Chile Vamos en medio del debate legislativo sobre la agenda de seguridad escolar y la propuesta que busca restringir el acceso a la gratuidad para estudiantes condenados por hechos de violencia.

Las gestiones del jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, con parlamentarios de oposición para introducir cambios a la iniciativa del Gobierno generaron molestia en la UDI, donde acusan descoordinación con el resto del bloque oficialista.

Desde ese partido, el diputado Ricardo Neumann cuestionó directamente las tratativas lideradas por Schalper y pidió aclarar el carácter de dichas conversaciones. “Espero que las gestiones que el diputado Schalper está llevando adelante con la oposición sean a título personal”, afirmó.

El parlamentario añadió que estas acciones podrían interpretarse como una iniciativa individual. “Sería un llanero solitario que busca sacar titulares a corto plazo, descolgándose de la bancada oficialista”, sostuvo.

Las diferencias se producen en medio de la discusión sobre la iniciativa del Ejecutivo que busca establecer medidas para enfrentar hechos de violencia en recintos educacionales y endurecer sanciones para quienes cometan delitos en esos espacios.

Por su parte, Schalper defendió su actuar y descartó que exista un quiebre con el Gobierno o con el bloque oficialista. “Nos sentimos cómodos con aportar al Gobierno”, señaló, agregando que esa visión es compartida por distintas autoridades del Ejecutivo.

En esa línea, sostuvo que “este es nuestro gobierno” y que se sienten “muy cómodos con el liderazgo del Presidente Kast”.

Desde Renovación Nacional también surgieron voces que respaldaron la posibilidad de discutir modificaciones a las iniciativas del Ejecutivo.

La senadora Paulina Núñez señaló que plantear diferencias al interior del oficialismo no debe interpretarse como un gesto de deslealtad. “Si alguien cree que los parlamentarios van a guardar silencio cuando tengan una idea distinta (…) obviamente que bienvenido sea y lo vamos a recoger”, afirmó.

No obstante, agregó que el escenario cambia cuando se producen conductas que puedan interpretarse como desleales. “Cuando haya deslealtades, esa es una cuestión muy distinta”, advirtió.

Las recriminaciones cruzadas vuelven a tensionar al bloque Chile Vamos en un tema considerado prioritario dentro de la agenda legislativa.