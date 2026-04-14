Profesores y estudiantes del Lastarria detienen a encapuchados que ingresaron con bombas molotov

No fue Carabineros ni un operativo externo: fueron profesores y estudiantes quienes enfrentaron y expulsaron a encapuchados con bombas molotov al interior del Liceo José Victorino Lastarria, en un episodio que volvió a tensionar la seguridad en establecimientos emblemáticos.

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes, cuando un grupo de individuos —algunos con overoles blancos— ingresó al recinto con la intención de alterar el desarrollo de la jornada escolar.

Sin embargo, lo que siguió fue una reacción inmediata desde el propio establecimiento. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo alumnos y docentes intervinieron directamente para retener y sacar a los involucrados, incluso quitándoles las capuchas.

Tras el incidente, se logró identificar a dos menores de edad, de 13 y 15 años, como participantes en los hechos.

Además, en un baño del establecimiento se encontraron bombas molotov, fuegos artificiales y otros elementos incendiarios.

El coronel Claudio Rosales, de la prefectura Santiago Oriente de Carabineros, confirmó el hallazgo. “Había dos menores que se encontraban con elementos incendiarios, overoles y elementos de artificio”, señaló.

Desde el Gobierno, el seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, indicó que se presentarán acciones legales. “Nosotros, después que la Fiscalía imparta instrucciones, lo más probable es que nos vamos a querellar respecto de la situación que ocurre en los desórdenes”, afirmó.

El menor de 15 años quedó detenido y será formalizado durante la jornada, mientras que el de 13 fue entregado a sus padres debido a su condición de inimputable.

Tras lo ocurrido, el municipio de Providencia informó la suspensión de clases para este martes entre séptimo básico y cuarto medio en el establecimiento.

En tanto, los cursos desde kínder a sexto básico continuarán con sus actividades de manera normal.