Gobierno posterga alza de cuentas de luz hasta julio y busca fórmula para amortiguar el impacto

El Gobierno confirmó este lunes la prórroga del cobro de las reliquidaciones en las cuentas de la luz, que debía comenzar el 1 de abril y fue postergado hasta el 1 de julio, trasladando así el impacto de estas alzas hacia los meses de invierno. La decisión se adopta en medio de la búsqueda de una fórmula para enfrentar la deuda acumulada entre 2020 y 2024, que alcanza unos 800 millones de dólares. Mientras continúan las advertencias por el efecto que podría tener en los hogares.

La deuda que origina el alza se acumuló entre 2020 y 2024, cuando las tarifas del Valor Agregado de Distribución (VAD) permanecieron congeladas en el contexto del estallido social y la pandemia. Ese periodo dejó un pasivo de más de 800 millones de dólares con las empresas distribuidoras, monto que además continúa generando intereses y que expertos calculan podría alcanzar los 14 mil millones de dólares adicionales si no se resuelve a tiempo.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formalizó la prórroga el viernes pasado, tras recibir solicitudes tanto de parlamentarios como de las propias compañías eléctricas. Con el nuevo calendario, el cobro afectaría a los usuarios en pleno invierno.

“Nuestro esfuerzo, por mandato del Presidente de la República, es acelerar el trámite, encontrar la fórmula que permita dar con la solución”, afirmó la ministra Rincón, y agregó que el trabajo se ha desarrollado junto a expertos, la academia, las empresas, la CNE y la propia Superintendencia, bajo la conducción del subsecretario Briones.

Este último fue más preciso respecto a los plazos: “Estamos bastante avanzados, por lo cual creemos que no nos vamos a tomar el plazo que se fija hasta el 1 de julio“, afirmó, destacando que resolver esta materia es “la prioridad número uno” del ministerio en este momento. Rincón reforzó esa idea al asegurar que el Ejecutivo no pretende agotar los tres meses de prórroga que otorgó la SEC.

Sobre la naturaleza concreta de la solución, las autoridades no precisaron una fórmula definitiva, aunque la ministra abrió la puerta a una eventual tramitación legislativa. En ese escenario, dijo esperar el respaldo del Congreso, dado que el tema ha sido planteado transversalmente por parlamentarios de ambas cámaras.

De no encontrarse una salida antes de julio, el alza afectaría al 65% de los clientes con aumentos de hasta un 5% en sus cuentas, mientras que algo más de un millón de usuarios podría enfrentar incrementos de hasta un 15%. A eso se sumaría, en el mismo mes, la actualización semestral del precio nudo promedio, que según expertos podría verse presionada al alza por las tensiones en Medio Oriente y la variación del tipo de cambio.