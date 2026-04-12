Segunda etapa del GAM en peligro: temen privatización parcial del espacio

Conmoción existe en el mundo cultural con las más recientes declaraciones del ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, sobre la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), poniendo en duda su financiamiento.

Undurraga apuntó a una posible alianza público-privada para terminar una obra de más de cien millones de dólares reiniciada a finales del gobierno de Gabriel Boric, que llevaba una década abandonada.

En medio del recorte que afecta a todos los ministerios, incluido el suyo, el secretario de Estado señaló que una posibilidad de financiamiento es a través de donaciones privadas, específicamente la Ley de Donaciones Culturales.

“Me parece bien que se busque la cooperación de los privados, sin duda es deseable que existe más aporte de ese sector a la cultura. Pero esto no debería ser condicionante para que de una vez por todas se concrete la obra completamente. No hacerlo también implica costo monetarios, porque hay deterioro de ese espacio”, alertó Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales (OPC).

Este viernes el directorio del centro cultural tuvo una reunión por la tarde y también allí se abordó el tema.

“La situación del GAM pone en evidencia una fractura más profunda en la forma en que entendemos y gestionamos la cultura y la infraestructura pública. Si un proyecto de esta naturaleza, que consolida urbanamente una red de espacios e iniciativas culturales, desde el Teatro Municipal y la Biblioteca Nacional hasta la recientemente inaugurada sala de conciertos de la Universidad de Chile y el reabierto Museo Violeta Parra, atraviesa un escenario de incertidumbre, cabe preguntarse qué futuro les espera a los proyectos culturales en regiones, en localidades pequeñas, en espacios donde el impacto es local, pero no por ello menos significativo”, señaló Juan Paulo Alarcón, director de la Escuela de Arquitectura UNAB, en una reciente Carta al Director.

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Lavado de manos

“El Ministerio no se referirá por ahora a este tema e informará oportunamente sobre sus detalles. Cuando contemos con información la haremos llegar”, señaló una fuente del Ministerio ante una consulta de El Mostrador.

Al ser consultado el Ministerio de Obras Públicas, ejecutor de la obra, la Dirección de Arquitectura de dicha secretaría indicó que mantiene actualmente un contrato en ejecución para la terminación de las obras inconclusas de la Etapa 2 del Centro Cultural Gabriela Mistral, el cual se desarrolla de manera normal y conforme a lo programado.

“En este contexto, la Dirección de Arquitectura actúa como unidad técnica mandatada, siendo responsable de la supervisión técnica y administrativa de la obra. Por su parte, el financiamiento del proyecto corresponde al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo titular se ha referido públicamente a esta materia”.

Este medio también intentó conocer la versión de la antecesora de Undurraga, Carolina Arredondo, pero no obtuvo respuesta.

Posible privatización

Ante la posible privatización, las reacciones no se hicieron esperar. Una fuente del mundo cultural expresó que se teme que se trate de preparar el terreno para una especie de privatización, al estilo de la que afectó al estadio de San Carlos de Apoquindo de la UC o al estadio techado del Parque O’Higgins.

En cuanto a la alianza público-privada, afirmó que históricamente el sector privado ha sido reticente a apoyar financieramente el GAM por un tema ideológico. Se trata de una de las construcciones emblemáticas de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende, aunque tras el bombardeo de La Moneda fue usada como edificio de la presidencia de la República por el dictador Augusto Pinochet. El sector privado prefiere apoyar otras entidades más tradicionales, como el Teatro Municipal de Santiago, expresó.

Otra fuente recordó que la Ley de Donaciones Culturales es usada principalmente para la realización de eventos como festival, y no para la construcción de obras.

Otros fueron más optimistas.

“Si el ministro Undurraga se ha propuesto lograr apoyo privado a través de la Ley de Donaciones Culturales y lo logra, sin dudas sería un tremendo y fundacional logro”, afirmó Alejandra Serrano, ex miembro del directorio del GAM, presidenta de la Fundación Bellas Artes y ex directora del Centro Cultural La Moneda.

“Como directora del CCLM no podríamos haber financiado las exposiciones que se hicieron sin la participación privada y lograrlo es bueno y recomendable; es una manera de abordar asociativamente los desafíos y proyectos relevantes para el país, priorizando y poniendo por delante lo que hay de común entre las partes, más que los intereses institucionales”.

A su juicio, “los privados podrían lucirse participando en el GAM, podrían brindarle a todos acceso a la belleza, al arte y a la emoción de poder participar de una experiencia humana sublime. Una sola reserva: no se puede arriesgar la excelencia de la programación de la sala por ninguna plata”.

La segunda etapa del GAM es parte del proyecto Bicentenario y fue iniciado en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Luego la constructora española ECISA, a cargo de las obras, quebró y quedaron abandonadas. No avanzó durante el segundo mandato de Bachelet, ni tampoco durante las administraciones de Sebastián Piñera, mientras el gobierno de Boric anunció su reanudación recién al término de su mandato, la misma que ahora quedó en duda bajo el Ejecutivo de José Antonio Kast.

Proyecto largamente esperado

“Es fundamental que la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral se concrete. Este es un proyecto largamente esperado que no puede seguir postergándose en el corazón de Santiago. Más allá de los mecanismos específicos de financiamiento, que son una definición que corresponde al Estado y a las autoridades correspondientes, lo importante es entender que estamos frente a una política pública de largo plazo”, dijo por su parte Felipe Mella, exdirector ejecutivo del GAM.

“La construcción de esta gran sala no solo fortalece el desarrollo cultural y artístico del país, sino que también tiene un impacto relevante en la ciudad, en su vida urbana y en procesos tan importantes como la recuperación del eje Alameda. El sector artístico nacional lleva años esperando este avance y, además, ya se han realizado inversiones significativas en torno a este proyecto”, agregó.

“Por lo mismo, avanzar en su concreción es una señal clara de compromiso con la cultura como un eje estratégico para el desarrollo del país”.

En términos parecidos se expresó Rodrigo Guendelman, ex miembro del directorio, quien realizó una analogía con la decisión de la administración actual de interrumpir el proyecto Nueva Alameda, especialmente su ciclovía.

“Obras paralizadas son una de las imágenes más dañinas que puede proyectar un Estado. No comunican prudencia fiscal; comunican falta de coordinación y, lo que es más grave, falta de respeto por el esfuerzo colectivo. El costo de no continuar no es cero: es la suma del gasto ya realizado, más el costo social de una ciudad que aprende a desconfiar de sus propios proyectos”, expresó una carta recientemente publicada al respecto.

“Este párrafo representa absolutamente lo que pienso de la decisión de no llevar a cabo el proyecto de la segunda etapa del GAM, que ya está licitada, adjudicada y cuyas obras ya comenzaron”, indicó Guendelman.

Este viernes el directorio del centro cultural tuvo una reunión por la tarde. Allí el presidente del directorio, Jorge González, explicó la situación, sin mayores novedades, sin que posteriormente hubiera información oficial al respecto. Tampoco se quiso pronunciar la dirección ejecutiva del GAM, liderada por Alejandra Martí. Así, por ahora, la incertidumbre continúa.