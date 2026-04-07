Diputado Briones (PDG) y el “riesgo” de aprobar 40 medidas de Kast: “La letra chica es peligrosa”

El diputado del Partido de la Gente (PDG) Patricio Briones cuestionó la posibilidad de aprobar de forma conjunta las 40 medidas impulsadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, señalando que una tramitación en bloque podría generar problemas en el proceso legislativo.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el parlamentario sostuvo que aprobar el paquete completo implicaría un riesgo, ya que podría dificultar la revisión detallada de cada iniciativa.

“Tratar de aprobarlas de un paraguazo, voy a hablar en buen chileno, corremos riesgo de que existan letras chicas que puedan malversar o hacer que la gente o quienes estamos preparados para aprobar o rechazar no estemos bien informados”, afirmó.

En esa línea, planteó que los proyectos deben discutirse de manera separada, distinguiendo materias como economía y seguridad. “Creo que es importante ir segmentando economía, seguridad, todos los temas tienen que ser discutidos por separado”, sostuvo.

El legislador advirtió que cada una de las iniciativas requiere un análisis detallado antes de avanzar en su aprobación. “Cada ítem requiere de un buen proceso de análisis, primero porque cualquier error en su gestión nos va a generar un error en cadena tremendo”, señaló.

Según explicó, una tramitación apresurada podría tener consecuencias políticas y legislativas relevantes. “Esto puede caerse y a la larga nosotros quedar como la peor legislatura de la historia”, agregó.

Briones indicó que desde su partido se encuentran revisando las propuestas presentadas por el Ejecutivo y preparando observaciones o eventuales contrapropuestas.

“Lo que sí sé es que nuestro equipo está trabajando en propuestas o contrapropuestas a la eventual presentación de estas 40 medidas”, señaló.

El parlamentario también planteó que las políticas públicas deben considerar las particularidades del país. “No podemos caer con políticas baratistas o copiadas de otros países que puedan tener efecto en Chile, sabiendo que Chile es una sociedad completamente distinta”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno esté replicando medidas aplicadas en Argentina bajo la administración de Javier Milei, Briones señaló que no cree que se trate de una copia directa. “No creo que se vaya a replicar, pero sí se pueden tomar consideraciones al respecto”, explicó.

En ese contexto, sostuvo que Chile mantiene una situación económica distinta a la del país vecino. “Nosotros somos un país que ha mostrado una economía un poco más estable en los últimos 20 años, obviamente con algunas deficiencias, pero eso todavía nos tiene con una muy buena proyección internacional”, afirmó.

Finalmente, el diputado cuestionó el ritmo con que el Ejecutivo busca impulsar sus iniciativas. “El problema es que el gobierno está cometiendo errores propios, por esa ansiedad de tratar de hacer mucho: está abarcando demasiado”, concluyó.



