Ministra Lincolao y estudiantes detenidos por agredirla: “Deben estar arrepentidos ahora”

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, abordó la detención de tres estudiantes acusados de haberla agredido durante una actividad realizada en la Universidad Austral de Chile.

Los hechos se remontan al pasado 8 de abril, cuando la secretaria de Estado participó en el inicio del año académico en el plantel. Tras una breve intervención, la actividad derivó en incidentes que incluyeron increpaciones, lanzamiento de agua, empujones y daños a su vehículo.

En ese contexto, la ministra permaneció retenida al interior del recinto por más de dos horas.

Doce días después, se concretó la detención de tres alumnos sindicados como los principales involucrados en los hechos.

En entrevista con Radio Infinita, Lincolao se refirió a la situación y expresó que espera que el caso marque un precedente. “Estoy segura, deben estar arrepentidos ahora”, afirmó.

La ministra también manifestó una mirada crítica, pero a la vez empática respecto de los detenidos y sus familias. “Me siento triste, porque creo que los padres, la familia están preocupados, yo soy mamá también y creo que nunca es agradable tener un hijo en una situación así”, señaló.

Asimismo, sostuvo que este episodio puede servir como referencia para delimitar conductas. “Ellos van a tener muy claro qué se puede o no hacer. Este caso es un precedente y puede ser una guía para los demás de lo que se puede o no hacer”, indicó.

Consultada sobre eventuales sanciones académicas para los involucrados, como cancelación de matrícula u otras medidas disciplinarias, la ministra evitó pronunciarse. “Yo no voy a incitar ninguna decisión, no me compete”, dijo.

Finalmente, la autoridad valoró la rapidez del procedimiento que permitió la detención de los implicados. “Sé que todos los involucrados vamos a hacer un mejor trabajo”, concluyó.