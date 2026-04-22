Murciélagos: los aliados invisibles del equilibrio ecológico

El pasado viernes se celebró el Día de Apreciación de los Murciélagos.

Cada 17 de abril, la comunidad dedicada a la conservación busca visibilizar el rol ecológico de estos mamíferos, largamente estigmatizados.

Los murciélagos –orden Chiroptera– cumplen funciones clave en los ecosistemas: controlan poblaciones de insectos, polinizan plantas y dispersan semillas , lo que los convierte en aliados directos de la biodiversidad y la agricultura.

, lo que los convierte en aliados directos de la biodiversidad y la agricultura. En Chile, actualmente habitan 14 especies de murciélagos, distribuidas en cuatro grandes familias, lo que las posiciona como uno de los grupos de mamíferos más diversos del país. Sin embargo, su escaso conocimiento público ha contribuido a reforzar prejuicios que no reflejan su verdadera naturaleza.

Especialistas de la Universidad de Chile destacan que una sola colonia puede consumir miles de insectos por noche, ayudando a reducir plagas agrícolas y urbanas sin necesidad de pesticidas. Además, algunas especies cumplen un rol menos conocido pero igual de relevante: la polinización. Es el caso de Platalina genovensium, presente en el norte del país, que se alimenta de néctar y participa activamente en la reproducción de plantas del desierto.

Más allá de su función ecológica, los expertos subrayan la necesidad de derribar mitos. La mayoría de los murciélagos no se alimenta de sangre –solo tres especies en el mundo lo hacen– y su contacto con humanos es mínimo. Lejos de ser una amenaza, su presencia es indicador de ecosistemas saludables.

El problema es que enfrentan múltiples presiones: pérdida de hábitat, urbanización, uso de pesticidas y cambio climático. La disminución de sus poblaciones puede generar efectos en cadena, como el aumento de insectos (como los zancudos del artículo anterior) o la pérdida de especies vegetales.

En Chile, los murciélagos están protegidos por la legislación vigente y la Ley de Caza, lo que garantiza la protección de estas especies y reafirma que no constituyen una plaga. Lo peor que podemos pensar es eliminarlos.

Por eso, el Día de Apreciación de los Murciélagos no es solo una fecha simbólica: es un recordatorio de que estos animales –asociados culturalmente a la oscuridad– cumplen funciones invisibles pero esenciales para el equilibrio de los ecosistemas y, en última instancia, para la vida humana.