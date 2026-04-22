Paratenimesista magallánico da el salto al circuito internacional pese a brechas de financiamiento

A sus 17 años, Salvador compite fuera de Chile en paratenis de mesa tras formarse en procesos de rehabilitación en Magallanes. Su trayectoria evidencia el potencial deportivo que emerge desde regiones extremas, pero también las limitaciones estructurales para sostener una carrera internacional.

Desde Magallanes, competir a nivel internacional, no depende únicamente del rendimiento deportivo. La distancia geográfica, los costos asociados y una cobertura parcial de los programas públicos configuran un escenario donde el desarrollo de carreras paralímpicas exige, además de talento, una constante gestión de recursos.

En ese contexto, el avance de Salvador Valle –paratenimesista de 17 años con una discapacidad poco visible– da cuenta de un fenómeno mayor: trayectorias que logran proyectarse desde el extremo sur, pero que siguen dependiendo en gran medida del esfuerzo individual y del apoyo privado para sostener su presencia en el circuito internacional.

―¿Cómo pasas de jugar por hobby a competir en el paratenis de mesa?

―Juego tenis de mesa desde los 9 años y fue como a los 14 años cuando jugué mi primer nacional. La verdad es que no lo tenía en mente, fue más porque el profesor hizo la gestión. Como mi discapacidad es poco notoria –soy clase 10–, nunca lo había visto por ese lado. Fue después cuando empecé a entender cómo funcionaba el sistema y las categorías.

―¿Qué rol jugó la rehabilitación en tu desarrollo, más allá del deporte?

―Fue superimportante. Desde chico estuve en el centro de rehabilitación, con terapias, piscina y todo eso, durante varios años. Me dieron el alta hace poco tiempo. Todo ese proceso ayuda mucho, no solo en lo físico, sino también en la confianza. Y el deporte también aporta harto, porque te permite seguir desarrollándote y superándote.

―¿Qué es lo más complejo de proyectar una carrera internacional desde Magallanes?

―El financiamiento, sin duda. El programa Promesas Chile me cubre los pasajes dentro de Chile, pero los internacionales no. Entonces, tengo que buscar patrocinadores por mi cuenta, hacer gestiones todo el tiempo. Por ejemplo, para un campeonato en Brasil, el puro hotel me costaba cerca de mil dólares. Siempre se logra juntar, pero es difícil y desgastante.

―¿Qué significa para ti representar a Magallanes en competencias fuera de la región o del país?

―Es superimportante para mí. Como todo magallánico, tengo la región muy arraigada en mi identidad. Poder llevar el nombre de Magallanes a otras ciudades o países es algo bien impactante. Siempre ando con la bandera, porque es una forma de representar de dónde vengo.

―¿Cómo proyectas tu carrera y qué te gustaría construir a futuro?

―Ahora mi foco está en mejorar, más que en los resultados inmediatos. Se viene la universidad, me gustaría poder conseguir una beca y seguir compitiendo desde ahí. También quiero estudiar kinesiología, porque siento que quiero devolver lo que recibí en rehabilitación. Me gustaría trabajar en eso más adelante, quizás en el área deportiva o con niños.