Rehabilitación desde el aislamiento

Más de 50 familias dejarán de lado una desafiante rutina logística y de gastospor acceso a terapias en Punta Arenas y podrán atenderse en la ciudad más austral del mundo.

Históricamente, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena ha estado al margen del acceso a recursos y a las prestaciones que otorga la Teletón a nivel nacional. Esta brecha ha sido cubierta por el Club de Leones Cruz del Sur desde 1987 a través de un evento de recaudación anual similar, actualmente llamado Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

Si bien esta importante labor tenía cobertura a través de sus sedes en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales (tres de las cuatro provincias de Magallanes), faltaba la Provincia Antártica. Son cerca de 50 familias, con algún integrante con discapacidad transitoria o permanente, que hace años pedían acceso a rehabilitación en Puerto Williams.

La única opción viable para acceder a terapia era Punta Arenas: viajes en avión o en ferry de 30 horas, sujetos a condiciones climáticas adversas, pago de alojamiento y abandono de su rutina diaria. Básicamente, organizar la vida familiar en torno a la cantidad de viajes necesarias para cumplir con el tratamiento.

El Centro de Rehabilitación de Puerto Williams, financiado con recursos FNDR del Gobierno Regional de Magallanes por $ 3.400 millones, contempla una infraestructura de dos pisos con espacios para atención integral. Aunque su inauguración está prevista para el próximo año, ya se encuentra en operación desde marzo, con prestaciones de terapia ocupacional, kinesiología y fonoaudiología en dependencias del Hospital Cristina Calderón.

“Cambiar toda tu vida por salud”

Ariel Vega es madre de Jared, quien a sus 7 años padece de TDAH y se atiende mensualmente en Punta Arenas desde hace poco más de un año. Comenta que la regulación emocional, parte esencial del manejo de los síntomas de su hijo y de otros usuarios con TEA o TDAH, se ve seriamente comprometida con sacarlos de su estructura, el ruido de los vuelos o las largas horas del ferry.

“Yo por lo menos podía viajar con mi hijo previa preparación, pero hay algunos niños que les resulta imposible. Además, el gasto es realmente considerable y la logística es compleja. Algunas veces he tenido que postergar citas por cuestión de dinero, y otras veces hemos perdido atenciones por cuestiones climáticas. Y no es la idea cortar los procesos”, comentó la madre de Jared.

Por otro lado, Ariel dice que para viajar tenía que interrumpir su vida cotidiana familiar: la estructura de clases de su hijo se alteraba, tenía que pedir permiso y delegar cosas en su trabajo, además de planificar gastos.

“Ahora que tendremos acceso a las terapias en Puerto Williams es algo tremendo. Sentimos que es realmente un logro, que se está visibilizando que nuestra salud física y mental igual importa, porque creo que la salud es algo básico; algo a lo cual deberías tener un acceso asegurado”, reflexionó Ariel.

“Una ventana de esperanza”

“Hubo algunos papás que no les quedó más remedio que tirar la esponja con respecto al diagnóstico de sus hijos”, comentó Luis Cárcamo, coordinador y terapeuta ocupacional del Centro de Rehabilitación de Puerto Williams, frente a la desafiante rutina logística que implicaba cada viaje a Punta Arenas para las familias.

“Llegar a Puerto Williams ha sido un desafío personal y familiar importante para todo el equipo, pero lo asumimos con vocación y profesionalismo; pese al aislamiento, sabemos que lo que hacemos responde a una necesidad real de la comunidad, y eso nos da la tranquilidad y el sentido para seguir adelante. Con esto se les abre una ventana de esperanza para conseguir avances concretos”, concluyó Cárcamo.