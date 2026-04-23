Contraloría llega a La Moneda para fiscalizar pagos a funcionarios de la OPE antes que Kast asumiera

Funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) llegaron este jueves hasta el Palacio de La Moneda para iniciar una fiscalización de oficio sobre los gastos asociados al cambio de mando presidencial y al funcionamiento de la Oficina del Presidente Electo (OPE), en el periodo previo a la asunción de José Antonio Kast.

De acuerdo con información, los fiscalizadores arribaron pasadas las 10:00 horas y comenzaron diligencias en la Dirección Administrativa de la Presidencia, con el objetivo de revisar antecedentes relacionados con pagos realizados antes del 11 de marzo de 2026.

La indagatoria apunta a desembolsos efectuados entre el 9 de enero y el 10 de marzo, correspondientes a trabajos vinculados al proceso de instalación del nuevo gobierno. Entre las funciones consideradas en estos pagos se incluyen apoyo directo al entonces presidente electo, preparación del cambio de mando, coordinación logística y labores comunicacionales.

Según antecedentes de Transparencia de Presidencia, revelados por el diario La Segunda, los registros disponibles mencionan pagos en los meses de febrero y marzo, asociados a actividades propias del traspaso de mando.

Entre los nombres incluidos en los pagos figuran Cristián Valenzuela, abogado y actual asesor del Segundo Piso, con $1.500.000; Benjamín Jadue, abogado, con $666.667; y Catalina Ugarte, abogada y jefa de gabinete del mandatario, con $1.166.667.

También aparecen Emilio Court, experto en gestión administrativa, con $333.333; Julio Feres, ingeniero comercial y actual director administrativo de La Moneda, con $1.500.000; y Víctor Valdés, ingeniero comercial con magíster en finanzas, con $666.667.

En el ámbito comunicacional, se registran pagos a los periodistas Tomás Celedón ($400.000), María Paz Fadel ($1.166.667), Uziel Gómez ($833.333), María Ignacia Porcile ($833.333) y Sergio Turra ($1.000.000).

Desde el Ejecutivo se ha precisado que estos pagos corresponden al funcionamiento general de la OPE, y no exclusivamente a asesorías individuales, en el marco del proceso de instalación del nuevo gobierno.

La fiscalización de la Contraloría busca determinar la legalidad, pertinencia y correcto uso de los recursos públicos involucrados en este periodo, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y los mecanismos de financiamiento de las labores previas al inicio formal del mandato presidencial.