Exministro García asegura que el objetivo de la Ley Miscelánea es “cuidar a los ricos”

El exministro de Economía y Energía, Álvaro García, lanzó una dura crítica contra la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, asegurando que el proyecto responde a una lógica “ideológica” y no técnica, con efectos que —a su juicio— terminarán profundizando los problemas fiscales del país.

En medio de su discusión y las medidas tributarias asociadas, García sostuvo que el corazón de la iniciativa está basado en favorecer a los sectores de mayores ingresos bajo la premisa de que eso generará crecimiento económico. “Este proyecto de reforma tributaria es, yo creo, la máxima expresión de una visión más bien ideológica de la economía que técnica”, afirmó el exsecretario de Estado en conversación con radio Futuro.

Según explicó, la propuesta del Ejecutivo se sustenta en “la noción de que si uno le da más ingresos a la población de mayores recursos, va automáticamente a haber mayor inversión y por lo tanto mayor crecimiento”.

En esa línea, recordó incluso una frase atribuida a Augusto Pinochet para ejemplificar la lógica detrás de la propuesta. “Ustedes recordarán la famosa frase de Pinochet: ‘hay que cuidar a los ricos para que la economía crezca’. Bueno, eso es exactamente lo mismo de lo que se está buscando hacer ahora”, sostuvo.

García aseguró además que el proyecto terminará generando una fuerte transferencia de recursos desde el Estado hacia los sectores de mayores ingresos. “Lo que sí hay es una gran transferencia de recursos desde el Estado a los grupos más ricos de la población”, afirmó.

El exministro también cuestionó las proyecciones económicas del Gobierno y advirtió que organismos internacionales ya han manifestado dudas respecto de los efectos fiscales de la iniciativa. “El Fondo Monetario Internacional publicó un documento que señala lo mismo: que las proyecciones del Gobierno son excesivamente optimistas y que el costo fiscal del proyecto es extraordinariamente grande”, indicó.

A juicio de García, esto pone en riesgo el cumplimiento del balance estructural comprometido por el Ejecutivo y podría agravar el escenario fiscal no solo durante esta administración, sino también en el próximo gobierno.

Otro de los puntos que cuestionó fue el ajuste presupuestario impulsado desde Hacienda, particularmente tras la polémica por los oficios que proponían “descontinuar” programas públicos y revisar cientos de partidas presupuestarias.

“Si uno suma todos los recortes que sugiere el Ministerio de Hacienda, llega justamente a 6 mil millones de dólares”, afirmó, asegurando que el listado de ajustes “evidentemente afecta el gasto social”.

Entre las áreas potencialmente perjudicadas mencionó programas ligados a alimentación escolar, salud, seguridad y capacitación laboral. Sobre este último punto, manifestó especial preocupación por el contexto tecnológico actual.

“Se eliminan los subsidios de capacitación laboral en un momento en que Chile y el mundo está experimentando un enorme cambio tecnológico que va a requerir nuevas habilidades para nuestros trabajadores”, señaló.

Finalmente, García rechazó el diagnóstico de “emergencia económica” planteado por sectores del oficialismo para justificar el paquete de medidas impulsado por el Ejecutivo. “El país está creciendo poco, pero está lejos de estar en una situación de emergencia económica”, sostuvo.

A su juicio, las declaraciones iniciales del Gobierno sobre un supuesto “Estado quebrado” reflejaron más bien “falta de rodaje o experiencia gubernamental” que una situación real de colapso fiscal.