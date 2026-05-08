Kast cumple su promesa: tras bajar apoyo a Bachelet, no apoyará candidatura de Costa Rica a la ONU

El Presidente José Antonio Kast utilizó su visita oficial a Costa Rica para reafirmar una de las definiciones internacionales que adoptó al inicio de su mandato: Chile no apoyará candidaturas a la Secretaría General de Naciones Unidas.

La postura fue reiterada luego de que el Ejecutivo decidiera retirar el respaldo que anteriormente existía a la expresidenta Michelle Bachelet en esa carrera internacional. Esa vez, el Mandatario confirmó que tampoco se entregará apoyo a otras postulaciones, incluida la promovida por Costa Rica.

“También asumimos el compromiso de no respaldar otras candidaturas y en esa línea seguimos adelante”, señaló el jefe de Estado tras reunirse con la presidenta electa costarricense, Laura Fernández.

Kast arribó a San José para participar en la ceremonia de cambio de mando, donde Fernández asumirá la presidencia para el período 2026-2030. En paralelo, sostuvo encuentros bilaterales junto al canciller Francisco Pérez Mackenna para abordar temas de cooperación, comercio y seguridad regional.

Durante esas conversaciones apareció también la disputa por la futura conducción de la ONU, considerando que Costa Rica impulsa la candidatura de Rebeca Grynspan. Frente a ello, Kast recordó la decisión tomada previamente respecto de Michelle Bachelet.

“Michelle Bachelet cuenta con el respaldo de Brasil y México y nuestro gobierno retiró el respaldo por distintas razones que comentamos en Chile”, afirmó.

La visita presidencial incluyó además reuniones con otros líderes internacionales presentes en Costa Rica, entre ellos el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Otro de los encuentros que marcó la agenda fue la cita programada con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en medio del complejo escenario internacional derivado de la guerra en Gaza.

Sobre aquello, el canciller Pérez Mackenna defendió la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos con distintos países.

“Queremos ser buenos amigos de todos los países con los que hemos comerciado e Israel es uno de ellos. Chile está primero y tenemos que preocuparnos de tener buenas relaciones con todos”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores.

Tras completar las actividades oficiales en Costa Rica, el Presidente tiene previsto regresar esta misma jornada a Chile.